Od danas prijave za bespovratna sredstva poljoprivrednicima

Izvor:

SRNA

13.03.2026

09:15

Komentari:

0
Од данас пријаве за бесповратна средства пољопривредницима
Foto: ATV

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači i prerađivači mogu od danas do 13. aprila da se prijave novi javni poziv Fondacije za održivi razvoj "Progresus" za dodjelu bespovratnih sredstva za nabavku mehanizacije, opreme i alata mađarske proizvodnje u iznosu od 2.500 do 25.000 evra, odnosno do 70 odsto ukupnih prihvatljivih troškova nabavke, rečeno je Srni u ovoj fondaciji.

Mogu se prijaviti registrovani poljoprivredni proizvođači, samostalni preduzetnici i pravna lica registrovana za odgovarajuću djelatnost u odnosu na nabavku, i to putem elektronskog sistema Fondacije za podnošenje i obradu prijava, te realizaciju projekata na linku /pos.forsrpska.org/.

Detaljne informacije u vezi sa nastavkom Programa podrške Vlade Mađarske, uslovima i načinu prijave objavljene su na internet stranici Fondacije /forsrpska.org/.

Fondacija može zatvoriti javni poziv za prijave i prije isteka roka, u slučaju da ukupan iznos zatraženih sredstava bude veći od ukupno raspoloživih sredstava, pa se zainteresovanim podnosiocima prijava preporučuje da se prijave u što kraćem periodu.

Камп Барса-12032026

Fudbal

"Barsina akademija" stiže u Laktaše: Prijave su otvorene, broj mjesta ograničen

Više informacija može se dobiti slanjem mejla "Fondaciji" /info@forsrpska.org/, telefonskim pozivom na broj 051/264-820, te u kancelariji Fondacije u Ulici Meše Selimovića broj 18 u Banjaluci, koja je otovrena svakog radnog dana od 9.00 do 15.00 časova.

Fondacija "Progresus" od 2022. godine finansirala je nabavke više od 1.800 korisnika u ukupnom iznosu od gotovo 26 miliona evra bespovratnih sredstava koje je obezbijedila Vlada Mađarske.

Ulaganja su obezbijeđena s ciljem jačanja privrednih odnosa Republike Srpske i Mađarske kroz povećanje efikasnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, razvoj tehnologije proizvodnje, unapređenje korištenja kapaciteta i upravljanja resursima, poboljšanje uslova održivosti i poslovanja.

