Tužilaštvo BiH: Zaprimljene prijave zbog Tompsonovog koncerta u Širokom Brijegu

Tužiteljstvo BiH potvrdilo je za RTRS da je zaprimilo prijave za nedavno održan koncert Marka Perkovića Tompsona u Širokom Brijegu, te da je u okviru jedne prijave dostavljen i video-snimak sa događaja.

"Predmet je proslijeđen u rad postupajućem tužiocu, te će nakon što bude donesena odluka tužioca, javnost moći biti informisana", navedeno je iz Tužilaštva.

Kontroverzni hrvatski pjevač Marko Perković Tompson održao je sinoć koncert u dvorani Pecara u Širokom Brijegu, a nastup je, kao i ranijih godina, obilovao spornim simbolima u publici i aluzijama na ratne devedesete. Nije izostao ni ustaški pozdrav "Za dom spremni".