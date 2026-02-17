Logo
Tužilaštvo BiH: Zaprimljene prijave zbog Tompsonovog koncerta u Širokom Brijegu

Izvor:

RTRS

17.02.2026

13:20

Тужилаштво БиХ: Запримљене пријаве због Томпсоновог концерта у Широком Бријегу

Tužiteljstvo BiH potvrdilo je za RTRS da je zaprimilo prijave za nedavno održan koncert Marka Perkovića Tompsona u Širokom Brijegu, te da je u okviru jedne prijave dostavljen i video-snimak sa događaja.

"Predmet je proslijeđen u rad postupajućem tužiocu, te će nakon što bude donesena odluka tužioca, javnost moći biti informisana", navedeno je iz Tužilaštva.

mine-030925

BiH

BiH neće biti očišćena od mina do marta 2027. godine

Kontroverzni hrvatski pjevač Marko Perković Tompson održao je sinoć koncert u dvorani Pecara u Širokom Brijegu, a nastup je, kao i ranijih godina, obilovao spornim simbolima u publici i aluzijama na ratne devedesete. Nije izostao ni ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Tužilaštvo BiH

Marko Perković Tompson

