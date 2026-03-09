Logo
Zašto ljudi ostaju u lošim vezama?

Autor:

ATV

09.03.2026

20:13

Љубав. вјенчање
Pomisao na "mogao bi postati bolji" može stvarati intenzivnije emocije nego stvarna, stabilna veza koja pruža dosljednu ljubav i podršku.

Često ostajemo u ljubavnim vezama koje više ne rade, ne zato što je to "prava ljubav", već zato što naš mozak reaguje snažnije na očekivanje i potencijal nego na realnu, dosljednu naklonost.

Istraživanja pokazuju da se dopamin, neurotransmiter koji upravlja nagradom i zadovoljstvom, češće aktivira u periodima iščekivanja i neizvesnosti nego kada dobijemo ono što želimo.

To znači da pomisao na "mogao bi postati bolji" može stvarati intenzivnije emocije nego stvarna, stabilna veza koja pruža dosljednu ljubav i podršku.

Način na koji smo se vezivali u ranom djetinjstvu duboko utiče na naše romantične odluke. Ljudi sa anksioznim stilom privrženosti često tumače nestalnu pažnju kao izazov koji treba "osvojiti", dok oni sa izbjegavajućim stilom mogu nehotice održavati vezu u kojoj intimnost dolazi u talasima - što opet ojačava vezu radi nepredvidljivosti, ne stabilnosti.

Ovakvi obrasci nas dovode do paradoksa: umjesto da identifikujemo šta nam zaista treba, mi se oslanjamo na to kako smo naučili da volimo - što često znači ostajanje tamo gdje nema ravnoteže i stvarne bliskosti.

Iako logično znamo šta nam ne odgovara, kognitivne pristrasnosti nas drže zaglavljenima u ljubavnim petljama. Psiholozi objašnjavaju kako pristrasnost optimizma tjera ljude da vjeruju da će promjena nastupiti "uskoro", čak i kad toga nema.

Pristrasnost potvrđivanja nas tjera da primjećujemo samo znakove koji podržavaju našu nadu, dok ignorišemo sve ostalo. A zabluda utopljenog troška - osjećaj da smo već previše uložili - čini raskid emocionalno i psihološki težim nego što zaista jeste.

Ove psihološke sile nas često nateraju da tumačimo emocionalni napor - strpljenje, žrtvovanje, čekanje - kao dokaz posvećenosti, umjesto da prepoznamo to kao znak da odnos ne donosi istinsku bliskost, prenosi Superžena.

U mnogim nesrećnim vezama jedna osoba preuzima gotovo sav emotivni rad - razumijevanje, opraštanje, opravdavanje, održavanje mira, nadajući se da će to biti dovoljno da veza "funkcioniše". Vremenom, osjećanje odgovornosti i dužnosti postaje zamjenik za pravu ljubav. Usljed toga, osoba počinje da se pita ne da li je voljena, nego da li je dovoljno strpljiva.

Ljubav nije samo izdržljivost ili privrženost kroz muku; prava bliskost uključuje uzajamnu pažnju, poštovanje i dosljednu emocionalnu dostupnost, a to je često ono što nedostaje u vezama koje i dalje održavamo zbog nade.

