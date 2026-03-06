Logo
Otkriven razlog zbog kog ne želite da imate seks sa svojim partnerom

ATV

06.03.2026

11:24

Откривен разлог због ког не желите да имате секс са својим партнером
Svi znamo da seksualna želja nije ista za svakoga. Ona zavisi od gomile stvari – hormoni, stres, umor, problemi u vezi, lijekovi, čak i društvene norme.

Zato nije čudno ako ponekad jednostavno nemaš volje za seks. Zapravo, smanjena želja je mnogo češća nego što misliš i nije ništa što te čini "neobičnom".

Stručnjaci čak imaju i svoj termin za ovo – prema američkom DSM-V, postoji poremećaj smanjene seksualne želje, koji opisuje upornu ili ponovljenu odsutnost seksualnih misli, fantazija i želje. Ali prije nego što se uplašiš, znaj da ovo može biti normalno, a ponekad dovoljno je samo promijeniti navike ili se posavjetovati sa psihologom.

Šta kaže psiholog o ženama i seksualnoj želji?

Klinički psiholog objašnjava da društvo igra veliku ulogu. "Heteroseksualne žene često su na posljednjem mjestu kad je u pitanju seksualno zadovoljstvo – to je kombinacija društvenih očekivanja i toga kako se seks tradicionalno praktikuje", kaže ona.

Studije pokazuju da postoji takozvani "orgazmički jaz" – žene češće ne dožive orgazam sa muškarcima nego muškarci sa ženama. Ipak, istraživanja takođe pokazuju da žene i muškarci mogu da dožive orgazam istom brzinom kada se samozadovoljavaju, a žene u seksu sa drugim ženama takođe imaju veće šanse da postignu orgazam. Problem je, objašnjava psiholog, u tome što većina žena ne dostiže orgazam samo penetracijom – potrebna je stimulacija klitorisa. Spontani seks bez "predigre" često nije dovoljan da pokrene želju.

Kako da probudiš seksualnu želju?

Stručnjaci savjetuju nekoliko trikova koji stvarno funkcionišu:

-Zapiši svoje želje

Napravi svoje "tri ugla": psihološka stimulacija, fizički kontakt i prisutnost u trenutku. Zabilježi šta pomaže, šta smeta, i otvoreno pričaj sa partnerom o tome, prenosi B92.

Odmor od seksa na nedjelju dana

Fokusiraj se na poljupce, zagrljaje, flert i sexting. Poslije toga vidite kako je promijenjena dinamika uticala na vašu intimnost.

Upoznaj svoje tijelo uz tehnologiju

Podkasti, aplikacije i onlajn resursi mogu ti pomoći da bolje razumiješ svoje tijelo, želju i stimulaciju – a uz to i da gradiš pozitivnu sliku o svom tijelu.

ljubavne veze

Seksualni odnosi

