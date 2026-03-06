Logo
Vlada Srpske izdvaja 7,5 miliona KM za infrastrukturne projekte u Vlasenici

ATV

06.03.2026

18:02

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske izdvojiće 7,5 miliona KM za infrastrukturne projekte u Vlasenici, izjavio je premijer Savo Minić.

Minić je naveo da će 3,6 miliona KM biti usmjereno na asfaltiranje i uređenje 10 kilometara lokalnih puteva i sanaciju četiri gradske ulice, 1,9 miliona KM za rekonstrukciju sistema grijanja u Srednjoškolskom centru "Milorad Vlačić", a milion za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Toplik četiri i Drum - Piskavice.

Za uređenje Boračkog groblja u Vlasenici predviđeno je 400.000 KM, a sredstva će biti izdvojena i za izgradnju lokalnih nekategorisanih puteva, asfaltiranje i sanaciju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica i izgradnju lokalnih vodovoda, objavio je Minić na Iksu.

Istakao je da će Vlada ove godine u Vlasenici realizovati važne infrastrukturne projekte koji će olakšati svakodnevni život građana i doprinijeti razvoju zajednice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Vlasenica

Vlada Republike Srpske

