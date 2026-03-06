Vlada Srpske izdvaja 7,5 miliona KM za infrastrukturne projekte u Vlasenici

Autor:ATV
06.03.2026
18:02
Komentari:0
Vlada Republike Srpske izdvojiće 7,5 miliona KM za infrastrukturne projekte u Vlasenici, izjavio je premijer Savo Minić.
Minić je naveo da će 3,6 miliona KM biti usmjereno na asfaltiranje i uređenje 10 kilometara lokalnih puteva i sanaciju četiri gradske ulice, 1,9 miliona KM za rekonstrukciju sistema grijanja u Srednjoškolskom centru "Milorad Vlačić", a milion za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Toplik četiri i Drum - Piskavice.
Za uređenje Boračkog groblja u Vlasenici predviđeno je 400.000 KM, a sredstva će biti izdvojena i za izgradnju lokalnih nekategorisanih puteva, asfaltiranje i sanaciju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica i izgradnju lokalnih vodovoda, objavio je Minić na Iksu.
Istakao je da će Vlada ove godine u Vlasenici realizovati važne infrastrukturne projekte koji će olakšati svakodnevni život građana i doprinijeti razvoju zajednice.
