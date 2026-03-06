Orban se zahvalio Dodiku na upućenoj podršci: Hvala, dragi prijatelju

Autor:ATV
06.03.2026
13:51
Komentari:0
Premijer Mađarske Viktor Orban zahvalio se lideru SNSD-a Miloradu Dodiku na porukama podrške.
"Hvala, dragi prijatelju", napisao je Orban u odgovoru Dodiku na društvenoj mreži Iks.
Republika Srpska
Dodik: Orban državnik i naš prijatelj, a Zelenski glumac koji glumi komediju
Podsjećamo, lider SNSD-a je istakao da prijetnje koje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio premijeru Orbanu, nisu samo akt nepoštovanja suvereniteta, već otvoreni čin neprijateljstva, koji on najoštrije osuđuje.
The threats directed by President Zelensky at the Prime Minister of Hungary, Viktor Orbán @PM_ViktorOrban , constitute not merely an act of disregard for national sovereignty, but an overt act of hostility, which I condemn in the strongest possible terms.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 6, 2026
Unable to offer the…
