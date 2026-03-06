Logo
Orban se zahvalio Dodiku na upućenoj podršci: Hvala, dragi prijatelju

ATV

06.03.2026

13:51

Орбан се захвалио Додику на упућеној подршци: Хвала, драги пријатељу

Premijer Mađarske Viktor Orban zahvalio se lideru SNSD-a Miloradu Dodiku na porukama podrške.

"Hvala, dragi prijatelju", napisao je Orban u odgovoru Dodiku na društvenoj mreži Iks.

Додик прес

Republika Srpska

Dodik: Orban državnik i naš prijatelj, a Zelenski glumac koji glumi komediju

Podsjećamo, lider SNSD-a je istakao da prijetnje koje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio premijeru Orbanu, nisu samo akt nepoštovanja suvereniteta, već otvoreni čin neprijateljstva, koji on najoštrije osuđuje.

