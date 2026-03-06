Kovačević sa Zinkeom o bezbjednosnoj situaciji u regionu

Autor:ATV
06.03.2026
13:31
Komentari:0
Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da se sinoć kratko sreo i sa Rajanom Zinkeom, kongresmenom iz Republikanske stranke i bivšim američkim ministrom unutrašnjih poslova iz prvog mandata predsjednika SAD Donalda Trampa.
"Razgovarali smo, na prvom mjestu, o bezbjednosnoj situaciji i o tome na koji način rat u Iranu može uticati na radikalne islamističke elemente u našem regionu, kojih je Zinke i te kako svjestan", napisao je Kovačević na društvenoj mreži Iks.
Sinoć sam se kratko sreo i sa kongresmenom iz Republikanske stranke i bivšim ministrom unutrašnjih poslova SAD iz prvog mandata predsjednika SAD Donalda Trampa, Rajanom Zinkeom.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) March 6, 2026
S obzirom na to, kaže Kovačević, da je upravo kongresmen Zinke inspirisao predsjednika Trampa da doktrinu energetske nezavisnosti zamijene doktrinom energetske dominacije, kratko su razgovarali i o potencijalnim energetskim projektima u Republici Srpskoj.
