Kovačević sa Zinkeom o bezbjednosnoj situaciji u regionu

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da se sinoć kratko sreo i sa Rajanom Zinkeom, kongresmenom iz Republikanske stranke i bivšim američkim ministrom unutrašnjih poslova iz prvog mandata predsjednika SAD Donalda Trampa.

"Razgovarali smo, na prvom mjestu, o bezbjednosnoj situaciji i o tome na koji način rat u Iranu može uticati na radikalne islamističke elemente u našem regionu, kojih je Zinke i te kako svjestan", napisao je Kovačević na društvenoj mreži Iks.

— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) March 6, 2026

S obzirom na to, kaže Kovačević, da je upravo kongresmen Zinke inspirisao predsjednika Trampa da doktrinu energetske nezavisnosti zamijene doktrinom energetske dominacije, kratko su razgovarali i o potencijalnim energetskim projektima u Republici Srpskoj.