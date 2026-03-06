Logo
Large banner

Kovačević sa Zinkeom o bezbjednosnoj situaciji u regionu

Autor:

ATV

06.03.2026

13:31

Komentari:

0
Ковачевић са Зинкеом
Foto: x.com/KovacevicRaso

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da se sinoć kratko sreo i sa Rajanom Zinkeom, kongresmenom iz Republikanske stranke i bivšim američkim ministrom unutrašnjih poslova iz prvog mandata predsjednika SAD Donalda Trampa.

"Razgovarali smo, na prvom mjestu, o bezbjednosnoj situaciji i o tome na koji način rat u Iranu može uticati na radikalne islamističke elemente u našem regionu, kojih je Zinke i te kako svjestan", napisao je Kovačević na društvenoj mreži Iks.

S obzirom na to, kaže Kovačević, da je upravo kongresmen Zinke inspirisao predsjednika Trampa da doktrinu energetske nezavisnosti zamijene doktrinom energetske dominacije, kratko su razgovarali i o potencijalnim energetskim projektima u Republici Srpskoj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radovan Kovačević

Amerika

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir: MUP će učiniti sve da bi spriječio eventualne terorističke napade

3 h

0
Додик: Орбан државник и наш пријатељ, а Зеленски глумац који глуми комедију

Republika Srpska

Dodik: Orban državnik i naš prijatelj, a Zelenski glumac koji glumi komediju

4 h

8
Владо Ђајић

Republika Srpska

Đajić: Tužio sam i dobio odluku da sam nezakonito smijenjen

4 h

5
Додик: Нове генерације стручњака доприносе очувању безбједности и сигурности свих грађана

Republika Srpska

Dodik: Nove generacije stručnjaka doprinose očuvanju bezbjednosti i sigurnosti svih građana

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

40

Istraživanje: Pronađene dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle

16

39

U Parizu predstavljena kolekcija Marine Radetić Love Marin

16

20

Drama u Beogradu: Muškarac prijetio pištoljem na ulici!

16

16

Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

16

09

Zaharova: Evropa u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, situacija se zbog Irana mijenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner