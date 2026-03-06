Đajić: Tužio sam i dobio odluku da sam nezakonito smijenjen

Autor:ATV
Ja sam tužio da sam nezakonito smijenjen sa pozicije direktora UKC-a i dobio odluku da sam nezakonito smijenjen, rekao je Vlado Đajić, bivši direktor UKC-a i narodni poslanik.
"Moraju se poštovati sve odluke sudova. Ovo za ima cilj da se ne bi uvela praksa brutalnog smijenjivanja kao u mom slučaju", rekao je Đajić, na konferenciji za novinare.
On kaže da je na redovnom konkursu Vlade prošao, te da ja imenovan za generalnog direktora UKC-a.
"Poručujem svim organima da ne vrijeđaju stanovnike i da poštuju zakone i ustav. Sada ću čekati da se o ovom očituje Vlada Republike Srpske", rekao je Đajić.
Na pitanje da li osniva svoju političku partiju, Đajić je kratko rekao: "Pusti to sada".
