Đajić: Tužio sam i dobio odluku da sam nezakonito smijenjen

Autor:

ATV

06.03.2026

12:23

Komentari:

5
Владо Ђајић
Foto: ATV

Ja sam tužio da sam nezakonito smijenjen sa pozicije direktora UKC-a i dobio odluku da sam nezakonito smijenjen, rekao je Vlado Đajić, bivši direktor UKC-a i narodni poslanik.

"Moraju se poštovati sve odluke sudova. Ovo za ima cilj da se ne bi uvela praksa brutalnog smijenjivanja kao u mom slučaju", rekao je Đajić, na konferenciji za novinare.

On kaže da je na redovnom konkursu Vlade prošao, te da ja imenovan za generalnog direktora UKC-a.

"Poručujem svim organima da ne vrijeđaju stanovnike i da poštuju zakone i ustav. Sada ću čekati da se o ovom očituje Vlada Republike Srpske", rekao je Đajić.

Na pitanje da li osniva svoju političku partiju, Đajić je kratko rekao: "Pusti to sada".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Komentari (5)
