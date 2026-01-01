Šobot: Zabrana posjeta pacijentima preventivna mjera

Vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da su posjete pacijentima u svim klinikama ovog centra zabranjene s ciljem prevencije i kontrole širenja respiratornih infekcija.

"Situacija je stabilna, ovo je urađeno iz preventivnih razloga. Svi žele da dođu u posjetu bližnjima, međutim to ugrožava njihovo zdravlje. Odlučili smo da tokom praznika u skladu sa epidemiološpkom situacijom, zabranimo posjete kako bi spriječili ekspanziju influence", izjavio je Šobot novinarima u Banjaluci.

On je naveo da se u posljednjih desetak dana broj oboljelih od influence povećavao, te da je to posebno prijetnja najuroženijim pacijentima, a to su stariji i pacijenti hospitalizovani zbog akutnog infarkta mioakarda.

"Nema potrebe da im ugrožavamo zdravlje mogućim prenosom influence koja, moram priznati, ima dosta težak klinički oblik", naveo je Šobot.

Zbog povećanog broja respiratornih infekcija, od danas su zabranjene posjete pacijentima u svim klinikama Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske.