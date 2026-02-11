Zampoliju velika čast što je boravio u Republici - želi da se SAD i Srpska još više zbliže

Paolo Zampoli, specijalni predstavnik SAD za globalnu saradnju rekao je da mu je velika čast što je u Republici Srpskoj i kako kaže "želi da se naše zemlje zbliže".

"Drago mi je što sam ovdje kao visoko rangirani vladin zvaničnik i što mogu da pokažem dobru volju da nas još više ujedinim, u svim sferama, od poslovanja do sportske, kulturne i javne diplomatije. Razgovarao sam sa premijerom Srpske Savom Minićem o još jednom primarnom cilju za nas, a to je "Sloboda 250", rođendan SAD, jer slavimo 250 godina postojanja. Imaćemo događaje koji će trajati nekoliko mjeseci tokom godine, a koje će organizovati ne samo Vlada SAD već i gradovi, države, konzulati i ambasade. Pitao sam premijera da podrži tu inicijativu u saradnji sa ambasadom i on nam je pružio podršku. Predsjednik SAD je usmjeren na poslovanje, kao što svi znamo, i želi da donese mir i blagostanje narodu. To je njegova agenda. Znamo koliko je Balkan važan i želimo da ponovo definišemo odnose između naših zemalja, jer tu uvijek ima mjesta za poboljšanje", kaže Zampoli.

Premijer Srpske mu je kako kaže dao veoma važnu fasciklu u kojoj su mnogi projekti koji bi mogli zanimati SAD.

- Moj posao je da donesem ovu fasciklu i da je podijelim sa svojim kolegama u Državnom sekretarijatu, Ministarstvu trgovine, Ministarstvu energetike, Ministarstvu finansija i da vidimo kako da uspostavimo bržu saradnju između naših zemalja. Moj posao je da spojim ljude u okviru globalnog partnerstva. Znate da je naša država veoma velika i da mnogo izvozimo, tako da će iz toga proizaći mnogo dobrih stvari koje zajedno možemo da uradimo - kaže Zampoli.

Ističe da je imao sastanak i sa Miloradom Dodikom.

- Divno je predstavljati SAD kad svaki dan imamo sve više prijatelja. Mislim da svi vole mog predsjednika, jer se on zalaže za mir. Čast mi je i privilegija da služim predsjedniku i narodu SAD. On je donio mir u osam zemalja, a uskoro će i u devetoj, za manje od godinu dana svog mandata. Zato radimo na "Trampovoj nagradi za mir". Želimo da se naše zemlje zbliže i drago mi je što sam ovdje kao visoko rangirani vladin zvaničnik i što mogu da pokažem dobru volju da nas još više ujedinim, u svim sferama, od poslovanja do sportske, kulturne i javne diplomatije. Republika Srpska je odnedavno veoma aktivna u svom diplomatskom angažmanu sa SAD - kaže Zampoli.

Istakao je da mora reći da je na putu još od Davosa i da nije bio prisutan u SAD tokom posjete delegacije Srpske SAD, ali se zahvalio svima što su posjetili njegovu zemlju.

- Uvijek ste dobrodošli. Čuo sam ukratko da je posjeta dobro prošla i bilo bi dobro da tako i ostane, da učvrstimo veze između naših zemalja, što bi bilo dobro za sve. Svi oni koji se zalažu za mir su važni kako bismo se spojili. Trebalo bi da svi budemo prijatelji i da sarađujemo - navodi Zampoli.

Zampoli kaže da postoji mnogo stvari koje se mogu zajednički uraditi.

- Moj tim će sarađivati sa ambasadama, kao i vašim ljudima i siguran sam da ćemo svi biti veoma zadovoljni. Radujem se skorom povratku. Mislim da je prijateljstvo sa SAD ključno, jer volimo da imamo prijatelje širom svijeta. Imamo malo prijatelja i voljeli bismo da ih imamo više. Mislim da će rezultati pokazati da je posjeta bila uspješna i da smo sklopili prijateljstvo - kaže on.

Navodi da je već rekao premijeru, da vjeruje da su tu neki veoma zanimljivi projekti.

- Spremni smo za saradnju i da brzo napredujemo u okviru mandata mog predsjednika. Siguran sam da su projekti dobri. Ubijeđen sam da će moji ljudi brzo djelovati, jer vidim da su vaši ljudi spremni za saradnju - kaže Zampoli.

Na pitanje kako procjenjuje da će se ovaj mandat predsjednika Trampa dalje odvijati budući da ga već duže vrijeme poznaje, kaže "samo 30 godina".

- Političari su stalno prepreka. Svi mi radimo u vladi. Predsjednik Tramp donosi mir i prosperitet našoj zemlji, prvenstveno Americi, jer su ga izabrali Amerikanci. Naravno, želimo da donesemo prosperitet i u drugim zemljama i svi bi trebalo da žive prosperitetno, da imaju dobre poslove, a ekonomija je najvažnija za jednu zemlju - kaže Zampoli.

Zampoli je na kraju poslao i poruku građanima Srpske.

- Potrudite se da prođete kvalifikacije za Fifu da biste uskoro došli u moju zemlju. Ne brinite, porijeklom sam Italijan, a Italija se još nije kvalifikovala. Nemojte se osjećati loše ako ih ne prođete. U svakom slučaju ću vas dočekati raširenih ruku - poručio je Zampoli, prenosi RTRS.