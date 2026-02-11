Cvijanović: Srpska ima institucionalni kapacitet kojem bi mnogi pozavidjeli

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da Republika Srpska ima institucionalni kapacitet kojem bi mnogi pozavid‌jeli i da očekuje da Srpska u narednom periodu bude stabilna i mirna, i da se dalje razvija sa institucijama koje izvršavaju svoje obaveze.

"Poznavajući određene planove, Republika će i finansijski biti puno jača. Neće dozvoliti da se ospe ono što se zove nacionalni resurs, a to su naši ljudi", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je pobjeda kandidata SNSD-a Siniše Karana na izborima za predsjednika Republike Srpske pokazala da se Srpska i dalje suprotstavlja zlovolji stranaca i političkog Sarajeva.

Cvijanovićeva je naglasila da ti izbori nisu bili potrebni, već nametnuti, isforsirani i vještački, te nametnuti narodnu Srpske.

Ona je podsjetila da je Kristijan Šmit neizabrani stranac koji nema pravnu snagu da donosi odluke koje je donosio.

"Oni su zloupotrebljavali do besvjesti BiH, vježbali na njoj, pokušavajući da iskrenu sve ono što je Ustav napravio, da iščaše i naprave na drugi način u praksi. Svi ti stranci su činili ogroman kriminal prema BiH. Svjesno su to radili. Znali su da rade nešto što je nedopustivo i što nikako u njihovim zemljama ne bi dopustili da se to dešava", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da se ponovo jedan takav neizabrani stranac oslonio na pravosuđe BiH za koje je, dogovorom, znao da će potvrditi da ima pravo da donese određen zakon.

"Time su ušli u jedan proces koji je politički obračun. Kroz pravosuđe smo znali da je to namjera", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je postojala jasna namjera da se skloni Milorad Dodik i SNSD, kako bi postojala Republika Srpska koja se više neće suprotstavljati takvim nametanjima.

"Pokazali smo sada da se Republika Srpska i dalje, srcem, dušom, i glasovima suprotstavlja toj zlovolji koju smo morali da proživljavamo ovd‌je toliko godina", rekla je Cvijanovićeva za portal "Provjereno".

Ona je dodala da su izbori za predsjednika Republike održani u nenormalnim uslovima, u kojim bi malo koji politički subjekt mogao da "pohvata konce".

"Ta kampanja je bila naša identifikaciona kampanja. Ovd‌je smo toliko godina i postigli smo mnogo rezultata i borili se za Srpsku", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je izborni proces uveden u besmislenu, bezobraznu i zloupotrebljavajauću fazu, te da su opozicionari Srpske navodili da gube izbore zato što su pokradeni.

"Zamislite kakvu oni glupost pričaju? Da nijedan čovjek ne stavi prst na čelo i kaže – mi gubimo izbore zato što ne dajemo ljudima ono u šta oni vjeruju. Sada je ovo potvrda – niko vas nije pokrao, povećali smo rezultat", rekla je Cvijanovićeva.

Republika Srpska Cvijanović: Konaković očajnik koji nije dorastao zadatku

Ona je navela da je Republika Srpska prošla kroz težak period osporavanja, te da je tek sada Srpska otvorila određena međunarodna vrata nakon čega nije osporavana.

"Znate kada bi do toga došlo da smo puzali? Nikada. Nećemo puzati ni ubuduće. Pogotovo sada. Zato što je BiH zloupotrijebljena kao igralište za razne igre i igrače, bezveznjake koji kod svoje kuće ništa relevantno nisu", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da se bošnjački političari zalažu za strani intervencionizam.

"Zamislite koliko je to apsurdno? To je meni bolesno", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je politički tandem sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, te da im je zajednički isti cilj, a to je Republika Srpska.

"Mi hoćemo Republiku Srpsku koja je Republika koja može da funkcioniše, traje, koja neće ni pred kim da se ponižava, koja neće da puzi pred drugima jer ima pravo da živi svoj normalan institucionalni i ljudski život", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da nije normalno da u BiH odlučuje određeni stranac, kao i da postoje troje evropskih sudija u Ustavnom sudu BiH.

"Odupirem se tome zato što to nije normalno", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da danas postoji na važnim adresama svijest o tome da Dejton nije dao strancima mogućnost da donose zakone.

"Svijest o tome da nije normalno da je država takva postoji na važnim adresama, i tako se i krećemo", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da Narodna skupština Srpske ima stabilnu većinu i može autonomno odlučivati.

"Važno je da imate Vladu, koja d‌jeluje kao tim, koja zajedno sa Skupštinom može da iznese ono što su zakonska dobra rješenja", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da Republika Srpska definitivno ima svoj institucionalni kapacitet, kojem bi mnogi pozavid‌jeli.

"Mislim da nas zato i pritišću. Kada pogledate u BiH, taj pravi institucionalni, okupljeni, koncentrisani kapacitet je u Republici Srpskoj. Zato smo bili i meta ljudima iz Sarajeva i inostranstva", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da se Srpska oduprla unitarizaciji i regionalizaciji kroz kapacitiranje institucija Republike Srpske.

Cvijanovićeva je navela da su je na poziciju srpskog člana Predsjedništva BiH izabrali građani Republike Srpske, te da na tom nivou zahtijeva da se poštuje i ispunjava ono što je po Ustavu BiH.

"Ustav nije nešto o čemu polemišemo, referišemo se. Ustav se poštuje. Vi nećete da poštujete, ja hoću, pa se pravdate da sam ja kočničar. Nisam kočničar jer sam apsolutno na liniji ustavnosti koja mi nalaže kome sam dužna i nikada to ne bih izdala", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je uvijek bila uvjerena da će vlast u Republici Srpskoj ostati stabilna, te da neće biti dozvoljeno da bilo ko obezglavi Republiku Srpsku kroz sklanjanje predsjednika, Vlade, Narodne skupštine.

Cvijanovićeva je naglasila da sve radi za generacije koje dolaze u Srpskoj.

"Mi posmatramo ovo kao politički put da bi naša d‌jeca, unučad, i njihova d‌jeca i unučad, živjeli u okruženju u kojem neće morati da se grčevito da se bore za nešto što je ustavno pravo. Zato moramo podnijeti sve ove terete, zato nam nisu bile ni sankcije, etikete koje lijepe", rekla je Cvijanovićeva.