Cvijanović: Konaković očajnik koji nije dorastao zadatku

Izvor:

SRNA

11.02.2026

19:44

Цвијановић: Конаковић очајник који није дорастао задатку
Foto: SRNA

Elmedin Konaković je jedan očajnik koji nije dorastao zadatku ministra, a nije ni političar, ocijenila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Cvijanovićeva je istupanje Konakovića u posljednje vrijeme, naročito zbog posjete delegacije Republike Srpske SAD, okarakterisala kao borbu za vazduh, te ocijenila da on u izbornoj godini samo želi da se pozicionira.

Povezivanje Programa reformi za NATO sa boravkom delegacije Srpske u Americi, Cvijanovićeva je nazvala potpunom besmislicom ali je istakla da to nije ni prva ni posljednja koja će se čuti od Konakovića.

"To je izmišljena, fabrikovana priča", rekla je Cvijanovićeva za portal "Provjereno".

Ona je pojasnila da je to tipski program koji se usvajao svake godine, ali je Konaković pokušao da to drugačije prikaže, te dodala kako ga je i njegova javnost demantovala pojašnjavajući da on pravi igrice.

Podsjetila je i kako je ranije sama otišla u sjedište NATO-a u Briselu i razgovarala sa generalnim sekretarom jer je mislila da treba da predstavi stavove srpske strane, te naglasila kako su tada i napravljeni određeni iskoraci i da su ljudi u toj misiji ponašali profesionalno i uvažavali primjedbe.

Ненад Стевандић са Едом Мајлсом

Republika Srpska

Stevandić sa Majlsom: Očuvanje mira - prioritet Srpske

"Mislim da treba da gradimo dobre odnose i da iznesemo naše stavove jer su pogrešno interpretirani dugi niz godina", rekla je Cvijanovićeva i dodala da je bošnjački kadar zloupotrijebio sve živo.

Navela je primjer ambasadora koji misle da ne treba da daju automobile jer dolazi srpski, a ne bošnjački član Predsjedništva.

Takođe ukazala je na ambasadore i Konakovića koji blokira korespodenciju da se ne mogu korisiti diplomatski kanali, ali se, kako je navela, nađu drugi načini.

Za Konakovića, koji govori kako sve zna, Cvijanovićeva je rekla da ne zna i da prije devet mjeseci nije mogao ni sanjati da će se događati ovakva diplomatska aktivnosti Srpske u Sjedinjenim Državama, dok je srpska strana ne samo sanjala nego su radili da se takve stvari dese i desile su se.

Željka Cvijanović

