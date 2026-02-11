Logo
Rezultat izbora - velika pobjeda srpskog naroda i Republike srpske

Izvor:

ATV

11.02.2026

19:09

Komentari:

0
Резултат избора - велика побједа српског народа и Републике српске
Foto: ATV

Rezultat ponovljenih izbora za predsjednika Srpske je velika pobjeda srpskog naroda i Republike Srpske. Odbranili smo suverenitet našeg naroda, poručio je portparol SNSD-a.

"Ovo je veliki poraz Kristijana Šmita, konačni poraz Kristijana Šmita, konačni poraz Sarajeva u namjeri da potlači i potčini Republiku Srpsku, ali i konačni poraz za opoziciju Republike Srpske", rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević ističe da se ne smije zaboraviti ponašanje opozicije.

"Da su se ponašali kao najobičniji huligani, da su vrijeđali obične ljude, porodice, ljude koji su dolazili sa djecom na biračka mjesta, da su ih vrijeđali, da su ih nazivali kriminalcima, lopovima, da su pokušavali na većini biračkih mjesta da izazovu incidente", dodao je Kovačević.

Ponosimo se sa rezultatima na ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Pokazali smo koliko SNSD, Siniša Karan, i Milorad Dodik imaju podršku naroda, jasan je organizacioni sekretar SNSD-a.

"Pokazali smo snagu i organizaciju stranke koja je već godinama najbliža biračima, koja najbolje razumije potrebe i buduće izazove koji su pred Republikom Srpskom", poručio je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i dodao:

"Dokazuje koliko su u opoziciji nemoćni, nesposobni da politički, patriotski i demokratski odgovore aktuelnom trenutku. Birači su prepoznali podvalu koja je osmišljena u Sarajevu."

Pozvao je opoziciju da zauzmu jasan stav protiv Šmita.

"Opoziciju pozivamo pozivamo da u narednih pola godina do nove izborne kampanje konačno patriotski odgovore aktuelnom trenutku, jasno zauzmu stav protiv nelegalnog stranca Kristijana Šmita, prestanu zbog vlasti da koketiraju sa idejama interesnih krugova u Sarajevu koji ne misle ništa dobro Republici Srpskoj", kazao je Dodik.

Kandidat SNSD-a i koalicionih stranaka Siniša Karan pobijedio je u 16 od 17 lokalnih zajednica, na 134 od ukupno 136 biračkih mjesta na kojima su izbori ponovljeni.

