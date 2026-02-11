Logo
Stevandić sa Majlsom: Očuvanje mira - prioritet Srpske

11.02.2026

15:47

Republika Srpska prihvata različita mišljenja i interese, ali ne odustaje od svog prava da bude ravnopravan subjekt u procesima odlučivanja i rezolutno odbacuje mogućnost da bude objekat o kome drugi donose odluke, poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić tokom sastanka sa šefom političkog odjeljenja Ambasade Velike Britanije u BiH Edom Majlsom.

Tokom razgovora o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, Stevandić je istakao da je dijalog vođen na usaglašenoj platformi rukovodstva Republike Srpske – da sa Republikom Srpskom treba razgovarati, a ne da se o njoj razgovara.

On je izrazio zadovoljstvo što je u međunarodnim diplomatskim krugovima Republika Srpska sve više prepoznata ne kao krivac za krize, već kao strana koja na demokratskim principima afirmiše svoja prava iz Dejtonskog sporazuma, uključujući pravo na odbranu institucija, imovine i samostalnog odlučivanja.

Здравко Чолић

Scena

Zdravko Čolić angažovao obezbjeđenje, evo gdje je otputovao

Stevandić je ponovio stav o neophodnosti zatvaranja OHR-a, prestanka intervencionizma i zauzimanja strana unutar Bosne i Hercegovine, ocijenivši da takvi pristupi dodatno produbljuju krizu i podjele.

On je naglasio da Republika Srpska očuvanje mira i stabilnosti vidi kao prioritet, jednako kao i zaštitu svojih ustavnih i dejtonskih prava.

Sastanku je prisustvovao i Metu Džefris, šef deska za BiH pri Odjelu za Zapadni Balkan u Ministarstvu spoljnih poslova Velike Britanije, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.

Nenad Stevandić

NSRS

Dejtonski sporazum

