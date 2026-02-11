Logo
Vozač autobusa pao na granici zbog cigareta

SRNA

11.02.2026

15:35

Foto: Unsplash

Vozač autobusa iz Bujanovca čiji su inicijali E.N. (52) uhapšen je danas na graničnom prelazu Šid nakon što je u skrivenom dijelu vozila otkriveno 2.000 paklica cigareta bez akciznih markica.

Krijumčarene cigarete pronađene su prilikom pregleda autobusa na izlazu iz Srbije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Ljubav i seks

Otkazala vjenčanje nakon što je saznala tajnu: Kupio je kuću, ali...

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Šverc cigareta

vozač autobusa

granica

