Vozač autobusa pao na granici zbog cigareta

Vozač autobusa iz Bujanovca čiji su inicijali E.N. (52) uhapšen je danas na graničnom prelazu Šid nakon što je u skrivenom dijelu vozila otkriveno 2.000 paklica cigareta bez akciznih markica.

Krijumčarene cigarete pronađene su prilikom pregleda autobusa na izlazu iz Srbije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.