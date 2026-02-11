Otkazala vjenčanje nakon što je saznala tajnu: Kupio je kuću, ali...

Iako se u vezi obično očekuje otvorenost i povjerenje, mnogi ljudi kriju određene tajne od svojih partnera. Razlozi za to mogu biti različiti. Tako je jedna žena otkazala svoje vjenčanje nakon što je otkrila tajnu koju je vjerenik skrivao od nje.

28-godišnja žena podijelila je na Reditu da je sa svojim 30-godišnjim zaručnikom pet godina i da su planirali vjenčanje ovog jeseni, piše Njujork Post.

Objasnila je da su zajedno godinama planirali život, uključujući kupovinu zajedničke kuće u kojoj bi izgradili dom za svoju buduću djecu.

"O tome se mnogo pričalo", naglasila je.

Međutim, činilo se da njen zaručnik ipak razmišlja o svojoj budućnosti, ali sa nekim drugim.

"Ispostavilo se da je već kupio kuću. Ali ne sa mnom, već sa svojom mamom. Čak mi nije ni rekao da je tražio kuću", napisala je žena.

Njena buduća svekrva pronašla je "savršeno mjesto" i ubijedila sina da ga podjeli sa njom jer više nije željela da živi u najmu.

"Tako da sada, umjesto da planiramo našu budućnost zajedno, on je finansijski vezan za svoju majku, koja će tamo stalno živjeti", objasnila je.

Kada je pitala vjerenika gdje se ona uklapa u cijelu priču, on joj je rekao da se može useliti kod svoje buduće svekrve.

"Kada sam ga pitala gde sam ja u tome, rekao je: 'Pa možeš se i ti useliti, naravno!' Kao da bih trebala biti oduševljena što ću živjeti u kući koju je izabrala njegova majka, koju ona djelimično posjeduje i koja će biti tu stalno", napisala je 28-godišnjakinja.

Nekoliko trenutaka kasnije, budući mladoženja pokušao je da opravda svoju odluku, prebacujući odgovornost na zaručnicu.

"Takođe je priznao da je to uradio zato što sam predugo štedjela, a njegova mama mu je ponudila brži način da nešto posjeduje", rekla je.

Žena je bila šokirana i ljuta zbog njegovog ponašanja, tražila je prostor, a potom raskinula zaruke.

"Što sam više razmišljala o tome, to sam više shvatala da se ne mogu udati za nekoga ko misli da je ovo normalno. Tako da sam otkazala venčanje", priznala je.

Vjerenikova porodica je neprestano zvala nakon ove odluke i govorila joj da je dramatična i da pretjeruje. Tvrdili su da je to "samo kuća" i da par i dalje može živjeti zajedno. Čak su i roditelji 28-godišnjakinje smatrali da je otkazivanje vjenčanja ekstremno. Međutim, komentatori na Reditu složili su se sa ženom da je ovo velika crvena zastavica.

"Nije samo kupio kuću. Izgradio je čitavu budućnost sa svojom mamom, a tebe je izostavio. To nije greška, to je svjesna odluka da nju stavi na prvo mjesto. Činjenica da je mislio da ćeš se samo useliti kao gost u dom koji kontroliše njegova majka? Apsolutno nepoštovanje", napisala je jedna osoba.

Druga korisnica se složila da ju je zaručnik stavio na drugo mjesto. "Ono što je najgore je što se pobrinuo samo za sebe kada je reč o imovini", istakla je.

"Nije riječ samo o vjenčanju. Riječ je o životu koji ćeš živeti s njim. Ako on uvijek stavlja svoju majku na prvo mjesto ili donosi važne odluke poput ove bez tebe, to će izazvati mnogo sukoba. I nije samo kuća u pitanju, kupovina kuće s njom znači da neće moći kupiti kuću sa svojom ženom još neko vrijeme", napisao je jedan korisnik.

"Izbjegla si najveći metak na svijetu", zaključio je drugi, prenosi Srbija danas.