Logo
Large banner

Vens: Ako se ne postigne dogovor, postoji druga opcija

11.02.2026

15:31

Komentari:

0
Венс: Ако се не постигне договор, постоји друга опција
Foto: Tanjug / AP

Američki predsjednik Donald Tramp razmatra sve opcije kada se radi o postupcima Vašingtona prema Teheranu u vezi sa nuklearnim programom Irana, izjavio je potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens.

"Predsjednik je poručio svom timu da treba pokušati postići dogovor koji će obezbijediti da Iran ne posjeduje nuklearno oružje. Ali, ako ne uspijemo da postignemo taj dogovor, postoji druga opcija", rekao je Vens novinarima.

Na pitanje da li SAD planiraju da promijene politički sistem u Iranu, potpredsjednik je odgovorio da je to na iranskom narodu.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Prioritet BRIKS-a je nezavisna finansijska platforma

"Ono na šta smo sada usmjereni jeste činjenica da Iran ne može imati nuklearno oružje. To je fokus politike predsjednika još od njegovog prvog mandata", dodao je Vens.

Novi krug razgovora Irana i SAD o rješavanju krize u vezi sa nuklearnim programom Teherana održan je u petak, 6. februara, u Muskatu, glavnom gradu Omana.

Iransku delegaciju predvodio je ministar spoljnih poslova Abas Aragči, dok je američku delegaciju predvodio specijalni izaslanik predsjednika Stiven Vitkof.

Podijeli:

Tagovi :

Džejms Dejvid Vens

Teheran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Лавров: Приоритет БРИКС-а је независна финансијска платформа

Svijet

Lavrov: Prioritet BRIKS-a je nezavisna finansijska platforma

1 h

0
Венс: Преговарамо са Москвом о унапређењу споразума СТАРТ

Svijet

Vens: Pregovaramo sa Moskvom o unapređenju sporazuma START

2 h

0
Открио налазиште резерви нафте од 55 милиона тона у руској арктичкој зони

Svijet

Otkrio nalazište rezervi nafte od 55 miliona tona u ruskoj arktičkoj zoni

2 h

0
Ухапшен нападач у школ на Тајланду

Svijet

Uhapšen napadač u škol na Tajlandu

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

Olimpijac javno priznao preljubu na ZOI: Stigao odgovor bivše d‌jevojke

15

58

Vlada Srpske sutra i o Strategiji za suzbijanje nasilja u porodici

15

50

MUP Srpske poslao važno obavještenje

15

47

Stevandić sa Majlsom: Očuvanje mira - prioritet Srpske

15

37

Zdravko Čolić angažovao obezbjeđenje, evo gdje je otputovao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner