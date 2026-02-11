Vens: Ako se ne postigne dogovor, postoji druga opcija

Američki predsjednik Donald Tramp razmatra sve opcije kada se radi o postupcima Vašingtona prema Teheranu u vezi sa nuklearnim programom Irana, izjavio je potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens.

"Predsjednik je poručio svom timu da treba pokušati postići dogovor koji će obezbijediti da Iran ne posjeduje nuklearno oružje. Ali, ako ne uspijemo da postignemo taj dogovor, postoji druga opcija", rekao je Vens novinarima.

Na pitanje da li SAD planiraju da promijene politički sistem u Iranu, potpredsjednik je odgovorio da je to na iranskom narodu.

"Ono na šta smo sada usmjereni jeste činjenica da Iran ne može imati nuklearno oružje. To je fokus politike predsjednika još od njegovog prvog mandata", dodao je Vens.

Novi krug razgovora Irana i SAD o rješavanju krize u vezi sa nuklearnim programom Teherana održan je u petak, 6. februara, u Muskatu, glavnom gradu Omana.

Iransku delegaciju predvodio je ministar spoljnih poslova Abas Aragči, dok je američku delegaciju predvodio specijalni izaslanik predsjednika Stiven Vitkof.