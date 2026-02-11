Uhapšen napadač u škol na Tajlandu

Policija je privela naoružanog muškarca koji je pucao u školi na jugu Tajlanda, a sve osobe koje su bile taoci su oslobođene, rekao je Rojtersu policijski zvaničnik Vičijan Sobun.

Drugi policijski zvaničnik izjavio je da je povrijeđeno najmanje troje ljudi.

Muškarac star 18 godina ušao je prethodno naoružan pištoljem u školu u Hat Jaiju, u provinciji Songkla, objavila je lokalna administracija.

Posjedovanje oružja nije neuobičajeno na Tajlandu, gdje je bivši policajac 2022. godine na istoku zemlje ubio 36 ljudi, uključujući 22 djece, u napadu pištoljem i nožem u vrtiću.