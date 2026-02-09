Logo
Pucnjava u školi, ima ranjenih

Пуцњава у школи, има рањених
Zvaničnici Merilenda saopštili su da su u ponedjeljak popodne dogodila pucnjava u jednoj srednjoj školi instituciji. Kako se navodi, najmanje jedna osoba je upucana.

Pucnjava se dogodila u "Thomas S. Wootton High School", koja je odmah zaključana.

Na licu mjesta su jake policijske snage.

Roditeljima se savjetuje da odu do obližnjeg kampusa Srednje škole "Robert Frost", na adresi 9201 Scott Drive, koji je određen kao mjesto okupljanja, prenosi Blic.

