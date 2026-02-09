Hrvatska daje BiH pet miliona evra

Vlada Hrvatske na posljednjoj sjednici donijela je odluku o finansijskoj pomoći BiH za realizaciju važnog infrastrukturnog projekta o kojem se već neko vrijeme priča.

U pitanju je most preko rijeke Neretve u Čapljini, za koji će u naredne tri godine Hrvatska dati 5 miliona evra.

Od tog iznosa, procijenjeno je da bi se most mogao izgraditi za 4 miliona, dok će preostali iznos ići za pristupne puteve.

Inače, ideja je prijedlog Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, a glavni cilj povezivanje je u pograničnom području s ‘domaćim’ terenom.

O tome da će Hrvatska Bosni i Hercegovini sredstvima pomoći oko izgradnje novog mosta u Čapljini pričalo se već prošle godine.

A na prijedlog Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Vlada je sad donijela odluku o dodjeli finansijske pomoći u tu svrhu u vrijednosti od 5 miliona evra.

Novac se dodjeljuje za saobraćajnu povezanost i integraciju, a poslužiće u svrhu izvođenja projekta preko rijeke Neretve, odlučeno je 5. februara 2026. na sjednici Vlade Hrvatske.

Dodjela sredstava u naredne 3 godine

Odlukom se utvrđuje da će se finansijska pomoć BiH koristiti namjenski za finansiranje projekta izgradnje novog mosta preko rijeke Neretve u Čapljini.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 5.000.000 evra s porezom na dodanu vrijednost, pri čemu se sama izgradnja procjenjuje na 4.000.000 evra, a gradnja priključnih puteva sa obje strane rijeke na dodatnih 1.000.000 evra.

Sredstva će osigurati Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture na svojim budžetskim pozicijama, i to u iznosu od 1.000.000 evra u 2026. godini, 3.000.000 evra u 2027. godini te 1.000.000 evra u 2028. godini, u okvirima ograničenja ukupnih rashoda utvrđenih državnim budžetom i budžetskim okvirom za navedeni period od tri godine.

Integracija u pograničnom području

Novi most planira se izgraditi neposredno uzvodno od postojećeg čeličnog mosta izgrađenog 1971. godine, srušenog 1992. te obnovljenog 2002. godine.

Postojeći most ima jednu saobraćajnu traku, nalazi se u izrazito lošem stanju te ne može zadovoljiti lokalne ni regionalne potrebe, posebno u periodima povećanog saobraćaja opterećenja, zbog čega je predviđeno njegovo uklanjanje nakon izgradnje novog mosta, takođe je pojašnjeno u Vladinoj odluci.

Građevina je projektovana u skladu evropskim normama kao sandučasta prenapregnuta armiranobetonska konstrukcija s tri raspona ukupne dužine 142 metra, predviđena za dvosmjerni saobraćaj s pješačkim i potencijalno biciklističkim trakama.

Glavni projekat izradio je Infra inženjerski biro iz Sarajeva, a o izgledu novog mosta pisalo se u novembru.

Projekt ima značaj za povezivanje dviju obala rijeke Neretve u Čapljini, šire saobraćajno okruženje južne BiH te saobraćajnu integraciju u pograničnom području s Republikom Hrvatskom, uključujući povezivanje s magistralnim putevima M17 i M6, koridorom E73 i autoputem na koridoru 5C.

Za projekt je izrađena idejna i glavna tehnička dokumentacija, ishođena lokacijska dozvola, a postupak izrade odobrenja za građenje je u toku, s planiranim početkom radova u 2026. godini, zavisno od financijskih mogućnosti.

U obrazloženju odluke Vlade stoji da će se sredstva planirati u Razdjelu 065 Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, u sklopu projekta T754082-Pomoći Bosni i Hercegovini u saobraćajnoj povezanosti i integraciji, na kontu 361, što stoji za ‘Pomoći inozemnim vladama’.

Ministarstvo će sredstva doznačavati Gradu Čapljini na temelju podnesenih zahtjeva za isplatom, isključivo za podmirivanje dospjelih obveza prema izvođačima radova te za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

O načinu utroška sredstava Ministarstvo i Grad Čapljina potpisaće poseban ugovor, a Ministarstvo je obavezno pratiti njihovo korištenje te po svakoj doznaci zatražiti izvještaj o utrošku s pripadajućim dokazima.

(Bauštela)