Požar u splitskom zatvoru, ima povrijeđenih

U splitskom zatvoru Bilice danas (2.marta) je u večernjim satima izbio požar u jednoj od ćelija, javlja portal Dalmacija danas.
Događaj je prijavljen u 18:28, a na terenu su intervenisala tri vatrogasna vozila i pripadnici vatrogasnih jedinica.
Prema prvim informacijama, u požaru su se zapalili madraci.
Kako javlja Dalmatinski portal, nekoliko osoba je nakon udisanja dima zatražilo ljekarsku pomoć, prenosi Indeks.
