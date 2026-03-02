Požar u splitskom zatvoru, ima povrijeđenih

U splitskom zatvoru Bilice danas (2.marta) je u večernjim satima izbio požar u jednoj od ćelija, javlja portal Dalmacija danas.

Događaj je prijavljen u 18:28, a na terenu su intervenisala tri vatrogasna vozila i pripadnici vatrogasnih jedinica.

Prema prvim informacijama, u požaru su se zapalili madraci.

Kako javlja Dalmatinski portal, nekoliko osoba je nakon udisanja dima zatražilo ljekarsku pomoć, prenosi Indeks.