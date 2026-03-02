Logo
Zbog ptičijeg gripa alarmantno stanje u Srpskoj

Bojan Nosović

02.03.2026

19:55

Кокошке
Foto: ATV

62.000 kljunova na jednoj farmi u Opštini Petrovo pokosio je ptičiji grip. Upalili su se alarmi u institucijama, proglašeno je zaraženo i ugroženo područje.

Građanima nadležni poručuju da nema mjesta za strah i paniku.

"Ovdje se radi o bolesti živine, rizik za javno zdravlje je nizak odnosno može biti visok za ljude koji su u direktnom i permanentnom kontaktu sa oboljelom živinom", rekao je Negoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske.

Ljudi sa farme ovih dana prate svoje zdravstveno stanje i u obavezi su da se u slučaju pojave simptoma jave u najbliži dom zdravlja. Kritično je narednih 15 dana. Pregledaće se i sve farme u krugu od 10 kilometara. Inspektori za njih imaju posebno upozorenje

"Moraju pojačati biosigurnosne mjere, šta to znači, da se ne dozvoljava ulazak ptica, glodara na farmu da se ima posebna odjeća za farmu, da se presvlače, da se ne dozvoljava nepoznatim licima na farmu", rekao je Vladimir Milijević, glavni veterinarski inspektor Republike Srpske.

"Nama je sada zadatak ključni da spriječimo širenje da ostale farme ostanu bezbjedne, zato su sve mjere i od strane Ministarstva i Inspektorata preduzete", rekao je Dragan Knežević, direktor JU Veterininarski institut dr Vaso Butozan.

Zbog svega ovoga je iz Brisela stigla odluka da ne žele svježe meso iz BiH u Evropskoj uniji.

"Ono što je namijenjeno za izvoz u EU će da se zaleti pa će ići u preradu jer prerađevine i jaja B klase se mogi i dalje izvoziti", rekao je Negoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske.

Kako je bolest stigla do farme u Petrovu još se ne zna, sumnja se na divlje ptice i glodare. Iz Ministarstva kažu da će pokušati ublažiti stopostotnu štetu na ovoj farmi-

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Ptičiji grip

Republika Srpska

