Pojačane mjere bezbjednosti u Srpskoj: MUP u pripravnosti

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uvelo je pojačane mjere bezbjednosti s ciljem pravovremenog reagovanja i sprečavanja eventualnih terorističkih napada na području Republike Srpske, a posebno u blizini Jevrejskog kulturnog centra u Banjaluci i prema drugim Jevrejskim zajednicama na području Srpske.

U okviru navedenih aktivnosti, pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice i Žandarmerije u više navrata obilaze objekte od posebnog interesa, vrše pojačan nadzor i preduzimaju preventivne mjere radi očuvanja bezbjednosti svih građana.

Trenutna bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj je stabilna, a mjere su podignute na viši nivo zbog mogućeg prelijevanja krize prouzrokovane eskalacijom nasilja na Bliskom Istoku, imajući u vidu povezanost pojedinaca iz Federacije BiH sa ekstremističkim grupama i učestvovanju u terorističkim napadima u BiH i svijetu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nastaviće da profesionalno izvršava svoje Ustavom i zakonom propisane poslove i zadatke, a građane pozivamo da eventualne sumnjive aktivnosti prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122.