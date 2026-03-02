Logo
Pojačane mjere bezbjednosti u Srpskoj: MUP u pripravnosti

Autor:

ATV

02.03.2026

16:40

Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uvelo je pojačane mjere bezbjednosti s ciljem pravovremenog reagovanja i sprečavanja eventualnih terorističkih napada na području Republike Srpske, a posebno u blizini Jevrejskog kulturnog centra u Banjaluci i prema drugim Jevrejskim zajednicama na području Srpske.

U okviru navedenih aktivnosti, pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice i Žandarmerije u više navrata obilaze objekte od posebnog interesa, vrše pojačan nadzor i preduzimaju preventivne mjere radi očuvanja bezbjednosti svih građana.

Benedi Djukanovic i Tatjana Savic

Hronika

Prve reakcije na presudu za ubistvo Krunića: Očekivali smo dosljednost Vrhovnog suda

Trenutna bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj je stabilna, a mjere su podignute na viši nivo zbog mogućeg prelijevanja krize prouzrokovane eskalacijom nasilja na Bliskom Istoku, imajući u vidu povezanost pojedinaca iz Federacije BiH sa ekstremističkim grupama i učestvovanju u terorističkim napadima u BiH i svijetu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nastaviće da profesionalno izvršava svoje Ustavom i zakonom propisane poslove i zadatke, a građane pozivamo da eventualne sumnjive aktivnosti prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

MUP Republike Srpske

