Logo
Large banner

Katar obustavio proizvodnju tečnog prirodnog gasa, novi rast cijena na berzama

Izvor:

Sputnjik

02.03.2026

18:12

Komentari:

1
Катар, Доха главни град
Foto: Tanjug/AP

Katar je danas obustavio kompletnu proizvodnju tečnog prirodnog gasa nakon iranskih napada dronovima na ključna postrojenja u Ras Lafanu i Mesaidu, čime je sa tržišta uklonjeno oko 20 odsto svjetske ponude tog gasa, a tržišta su na ovu vijest reagovala novim rastom cijena gasa.

Državna kompanija Katar enerdži saopštila je da je zbog vojnih napada na objekte u industrijskim zonama obustavila proizvodnju tečnog prirodnog gasa i povezanih proizvoda, a za sada nije poznato kada će on biti obnovljen.

Prema podacima katarskog Ministarstva odbrane, iranski dronovi ciljali su postrojenje u Ras Lafanu, koje predstavlja okosnicu proizvodnje tečnog prirodnog gasa, kao i energetski rezervoar u Mesaidu, a procjene štete još nisu objavljene, prenosi portal Oilprajs.

Katar je jedan od najvećih svjetskih izvoznika tečnog prirodnog gasa, sa oko 14 proizvodnih linija koje su do sada činile približno petinu globalnog izvoznog kapaciteta.

Obustava proizvodnje značajno pooštrava globalnu ponudu gasa, posebno u Evropi i Aziji, upozoravaju eksperti.

Evropske cijene gasa na berzi TTF u Amsterdamu su danas naglo porasle i to za ukupno 38 odsto na više od 44 evra za megavat-sat.

Podijeli:

Tagovi :

Katar

proizvodnja gasa

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Експлозије у Техерану

Region

Srpska porodica sa bebom uspješno evakuisana iz Teherana

1 h

0
Нова упозорења Ирана: Имају циљеве у Европи

Svijet

Nova upozorenja Irana: Imaju ciljeve u Evropi

1 h

2
beba

Zdravlje

Šta je sindrom iznenadne dojenačke smrti?

1 h

0
Трамп: Ускоро "велики" талас напада на Иран

Svijet

Tramp: Uskoro "veliki" talas napada na Iran

1 h

2

Više iz rubrike

Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља

Ekonomija

Dobre najave iz Ministarstva za poljoprivrednike u Srpskoj

6 h

0
Експерти: Цијена нафте би могла да премаши 100 долара за барел

Ekonomija

Eksperti: Cijena nafte bi mogla da premaši 100 dolara za barel

6 h

0
Пумпаџије у БиХ већ ступиле на сцену: Одлетјело и до пола марке

Ekonomija

Pumpadžije u BiH već stupile na scenu: Odletjelo i do pola marke

6 h

1
ХЕ на Дрини

Ekonomija

Najavljeni projekti modernizacije HE na Drini

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i tijelima ugroženih delfina

19

28

Jak zemljotres pogodio Tajvan

19

27

Na sjednici GrO o smjeni predsjednika Željka Raljića?

19

19

Škotska legalizuje vodenu kremaciju

19

11

Koji ste grad po horoskopskom znaku?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner