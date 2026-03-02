Katar obustavio proizvodnju tečnog prirodnog gasa, novi rast cijena na berzama

Katar je danas obustavio kompletnu proizvodnju tečnog prirodnog gasa nakon iranskih napada dronovima na ključna postrojenja u Ras Lafanu i Mesaidu, čime je sa tržišta uklonjeno oko 20 odsto svjetske ponude tog gasa, a tržišta su na ovu vijest reagovala novim rastom cijena gasa.

Državna kompanija Katar enerdži saopštila je da je zbog vojnih napada na objekte u industrijskim zonama obustavila proizvodnju tečnog prirodnog gasa i povezanih proizvoda, a za sada nije poznato kada će on biti obnovljen.

Prema podacima katarskog Ministarstva odbrane, iranski dronovi ciljali su postrojenje u Ras Lafanu, koje predstavlja okosnicu proizvodnje tečnog prirodnog gasa, kao i energetski rezervoar u Mesaidu, a procjene štete još nisu objavljene, prenosi portal Oilprajs.

Katar je jedan od najvećih svjetskih izvoznika tečnog prirodnog gasa, sa oko 14 proizvodnih linija koje su do sada činile približno petinu globalnog izvoznog kapaciteta.

Obustava proizvodnje značajno pooštrava globalnu ponudu gasa, posebno u Evropi i Aziji, upozoravaju eksperti.

Evropske cijene gasa na berzi TTF u Amsterdamu su danas naglo porasle i to za ukupno 38 odsto na više od 44 evra za megavat-sat.