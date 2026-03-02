Eksperti: Cijena nafte bi mogla da premaši 100 dolara za barel

Energetski stručnjaci i investicione banke zbog sukoba na Bliskom istoku predviđaju nagli skok cijena nafte, a očekuje se da će cijena po barelu ove nedjelje dostići 90 dolara, uz ozbiljne šanse za probijanje granice od 100 dolara ukoliko se prekidi snabdijevanja preko Ormuskog moreuza nastave.

Sjedinjene Američke Države i Izrael su tom vikenda napale Iran, a Teheran je uzvratio udarima na američke vojne baze u zemljama regiona.

Svijet Sijarto: Zelenski laže

Investiciona banka Sitigrupa u osnovnom scenariju očekuje da će se cijena nafte "brent" ove nedjelje kretati između 80 i 90 dolara po barelu, prenosi Blumberg.

Analitičari ove banke pretpostavljaju da bi sukob mogao da bude obustavljan u roku od dvije nedjelje, ako dođe do promjene u iranskom rukovodstvu ili Sjedinjene Američke Države odluče da prekinu operacije nakon slabljenja vojnih kapaciteta Irana.

Analitičari iz agencije Vud Mekenzi imaju znatno pesimističnije prognoze. Prema njihovim analizama, zatvaranje Ormuskog moreuza direktno ugrožava 15 odsto svjetskog snabdijevanja naftom i 20 odsto svjetskog snabdijevanja tečnim prirodnim gasom (LNG), tako da bi cijene nafte mogle da premaše 100 dolara po barelu ukoliko se transportni tokovi brzo ne normalizuju.

Kultura Ljudi ne odustaju od teorije kloniranog glumca: "Ovo nije pravi Džim Keri"

Potpredsjednik agencije Vud Mekenzi, Alan Gelder, povlači paralelu sa ranim danima sukoba u Ukrajini, kada je strah od gubitka ruskih energenata podstakao rast cijena nafte na više od 125 dolara po barelu, prenosi portal Oilprajs.