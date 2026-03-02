Logo
Pumpadžije u BiH već stupile na scenu: Odletjelo i do pola marke

ATV

02.03.2026

Na benzinskim pumpama u Sarajevu jutros su zabilježena nova poskupljenja goriva.

Podaci iz aplikacija za praćenje cijena pokazuju da su pojedine vrste goriva skuplje i za nekoliko desetina feninga po litru u odnosu na prethodne dane.

Prema trenutno dostupnim podacima s više pumpi u gradu, cijene se kreću u sljedećim rasponima:

  • Dizel D5 (10 ppm) na većini lokacija je oko 2,41 do 2,53 KM po litru, uz zabilježena povećanja od 0,01 do 0,03 KM na više pumpi.
  • Premium 95 u prosjeku se kreće oko 2,36 do 2,39 KM po litru, dok su na pojedinim lokacijama evidentirani i veći skokovi.
  • Super 98 na pojedinim pumpama ide i iznad 2,50 KM po litru, uz oscilacije zavisno od lokacije.

Na pojedinim sarajevskim benzinskim stanicama rast cijena u kratkom periodu dostiže i do 50 feninga po litru u odnosu na stanje prije nekoliko dana, što potvrđuje trend naglog poskupljenja koji je zahvatio tržište, piše "Crna hronika".

Globalni razlozi rasta cijena

Rast cijena na pumpama dolazi u trenutku kada su i svjetska tržišta nafte pod pritiskom.

Šta se dešava u BiH: Kolaps usred noći na nekim pumpama - VIDEO

Referentna cijena sirove nafte Brent posljednjih dana porasla je na oko 70 dolara po barelu, što je najviši nivo od avgusta 2025. godine.

Analitičari upozoravaju da je glavni razlog geopolitička neizvjesnost i eskalacija sukoba na Bliskom istoku, posebno rizici vezani za transport kroz Hormuški moreuz, kojim prolazi značajan dio svjetskih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa.

Zbog mogućnosti prekida isporuka ili napada na tankere, proizvođači i trgovci već prilagođavaju rute i logistiku, što dodatno utiče na cijene na globalnom tržištu, a posljedično i na cijene goriva u Bosni i Hercegovini.

Moguća daljnja poskupljenja

Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se geopolitičke tenzije nastave, cijene goriva mogle nastaviti rasti i u narednim sedmicama.

Krajnji obim poskupljenja zavisiće prvenstveno od trajanja sukoba i stabilnosti snabdijevanja naftom iz regije Bliskog istoka, koja obezbjeđuje oko 20 odsto svjetskih zaliha.

