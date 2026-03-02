Logo
Tokom legitimacije nasrnuo na policajce, jednog udario u glavu

Izvor:

Blic

02.03.2026

14:07

Током легитимације насрнуо на полицајце, једног ударио у главу
Foto: Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su B. Š. (46) iz Kovina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Sumnja se da je on odbio da policajcima da dokumenta na uvid, kao i da je prilikom privođenja udario jednog policajca u glavu.

Takođe, kod njega je pronađena manja količina lijekova koji se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci, a za koje nije imao kod sebe izveštaj ljekara, pa će nakon provjera i veštačenja protiv njega biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćeno držanje opojnih droga.

B. Š. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Smederevu, a protiv njega će biti podnijeta i odgovarajuća prekršajna prijava po Zakonu o ličnoj karti, prenosi Blic.

napad na policajca

Pančevo

