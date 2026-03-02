Logo
''Tajms of Izrael'' o napadu na kabinet Netanjahua: Netaknuto je

Izvor:

ATV

02.03.2026

15:25

Kancelarija premijera Bendžamina Netanjahua odbacila je kao "lažnu vijest" iransku tvrdnju da je sudbina premijera neizvjesna nakon raketnog napada usmjerenog na Jerusalim, prenio je "Tajms of Izrael".

U video-saopštenju koje je objavila poluzvanična novinska agencija Fars, vojni portparol tvrdi da su iranske rakete Haibar uspješno pogodile Netanjahuovu kancelariju i kuću komandanta vazduhoplovstva Tomera Bara u iznenadnom napadu.

"Nije bilo izvještaja o bilo kakvim raketnim udarima u Jerusalimu nakon što su se sirene za vazdušnu uzbunu oglasile u prijestonici prije oko dva sata. Netanjahuova kancelarija je, prema svim izvještajima, netaknuta", piše pomenuti portal pozivajući se na Kabinet izraelskog premijera.

