Blanuša odbrusio Stanivukoviću: SDS je donio odluku da sam kandidat za predsjednika

ATV

02.03.2026

14:56

Бранко Блануша
Foto: ATV

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša oglasio se povodom brojnih spekulacija i poručio da je on kandidat za predsjednika Republike Srpske.

"Povodom bujice medijskih spekulacija u vezi sa kandidaturom za predsjednika Republike Srpske na oktobarskim izborima, kratko i jasno želim ponoviti da su Skupština i Glavni odbor Srpske demokratske stranke JEDNOGLASNO donijeli odluku da sam kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske", napisao je Blanuša.

On je poručio da mu je kao predsjedniku stranke čas i obaveza da poštuje i sprovodi odluke najviših organa SDS-a i da su sve ostalo spekulacije koje će najbolje demantovati vrijeme.

Povoda za spekulacije je bilo mnogo, naročito kada se raspravlja o kandidatima na predstojećim opštim izborima 2026. godine. Poruka Blanuše više se može adresirati lideru Pokreta Sigurna Srpska Drašku Stanivukoviću, nego medijima.

Od odluke SDS-a da će Blanuša biti kandidat za predsjednika stizale su brojne kritike od Pokreta Sigurna Srpska i Draška Stanivukovića za kojeg je ova odluka ishitrena i o njoj je trebalo da se dogovara.

Zadrške je bilo i u SDS-u. U nedavnom intervjuu Mirko Šarović, nekadašnji predsjednik stranke, poručio je da će SDS sigurno imati kandidata, ali nije precizirao za koju funkciju. Tada je izrekao da će Blanuša ukoliko pobijedi na prijevremenim izborima zapečatiti svoju kandidaturu za predsjednika Republike Srpske.

Pobjeda SNSD-ovog Siniše Karana, kao i najave Draška Stanivukovića o mogućem dogovoru unutar opozicije produbile su mogućnost da bi Blanuša mogao da odustane od kandidature za predsjednika Republike Srpske i tu funkciju prepusti Drašku Stanivukoviću.

Komentari (7)
