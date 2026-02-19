Može li se opozicija ujediniti?

Imaćemo zajedničke kandidate za dvije inokosne funkcije na predstojećim opštim izborima, tvrde opozicionari iz Republike Srpske. Tako bi za isti sto i to već naredne sedmice mogli dojučerašnji ljuti protivnici. Iako o imenima tek treba da razgovaraju, SDS-ov Branko Blanuša očekuje da će on biti kandidat za predsjednika Republike Srpske.

"Mogu reći da je to sasvim argumentovan prijedlog, i na osnovu rezultata na prethodnim vanrednim izborima. S druge strane, SDS je najveća i najsnažnija opoziciona stranka. Samim tim ima to prvenstvo prvog prijedloga, odnosno prvog izbora“, kaže predsjednik SDS-a Branko Blanuša.

Očekuju da će ovaj prijedlog dobiti podršku ostalih opozicionara. Međutim, nije tajna da Draško Stanivuković odavno pretenduje na tu funkciju. Danas i on uvjerava u jedinstvo opozicije. Saglasan je sa Blanušom da prednost treba da imaju oni koji su u prethodnim izbornim ciklusima ostvarili najbolje rezultate. Samo, čini se da on ne misli na SDS, već na lični rezultat.

"Da će se birati oni koji nemaju nijedan poraz. Ova ekipa oko mene nema nijedan politički poraz. Dvanaest godina se bavim politikom, sve su pobjede. Znate kako kaže narod, konja za trku nemojte mijenjati. D ali sam konj ili sam za trku, neka narod procijeni“, kaže predsjednik PDP/PSS Draško Stanivuković.

Ništa manje nije privlačna ni fotelja srpskog člana Predsjedništva BiH. U njoj se vidi Nebojša Vukanović.

"Ako smo mi mogli biti za sve požrtvovani 20 godina, očekujem da i oni sada budu požrtvovani i da se na ovim izborima podržimo Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske i ja za člana Predsjedništva. Ukoliko mi prođemo, onda će biti prostora za sve u opoziciji“, kaže predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Neslaganja u opoziciji ima, bilo ih je uvijek, priznaju naši sagovornici. Međutim, stava su da samo ujedinjeni imaju šansu na predstojećim izborima.

"Opozicija će sigurno imati zajedničke kandidate za ove dvije pozicije, predsjednika Republike i člana Predsjedništva BiH, a naš poziv i stav je bio i širi dogovor, koji je uključiti pozicije predsjednika Vlade i Narodne skupštine, koji se biraju nakon izbora", kaže predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić.

Šansa opozicije jeste u zajedništvu, ali teško je očekivati da ga mogu postići, stav je analitičara.

"Naprosto, zato što ima mnogo frakcija u jednoj stranci i mnogo različitih pristupa u partijama koje bi trebalo da čine koaliciju. Imate taj jedan novi pokret, koji je po meni pokret u pokušaju, imate jednu ozbiljnu partiju PDP, imate SDS koji je bio na nekom putu ozdravljenja i imate Vukanovića koji ne razumije princip koalicije“, kaže Dragomir Vuković, politički analitičar.

Fotelja je malo, a želja i očekivanja mnogo više. Hoće li opozicija u Srpskoj, zaista, zakopati ratne sjekire i potisnuti lične interese, biće poznato narednih dana, kada se opozicionari okupe za stolom za kojim ih dugo nije bilo.