Dodik: U Banjaluku došli nevažni trivijalni politički likovi

19.02.2026

19:12

Додик: У Бањалуку дошли неважни тривијални политички ликови
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da Sarajevo ništa ne može da posije u Banjaluci u koju su danas došli nevažni trivijalni politički likovi.

"Mi smo dva svijeta, dva kontinenta, dvije civilizacije i to je to. Zato BiH nikada neće biti nikakva zemlja", rekao je Dodik novinarima u Čelincu.

On je istakao da je sarajevska politička elita propustila priliku da napravi moguću BiH već je stvarala iluzornu BiH, koju su gurali uz brdo stalno, a sada su došli gore i kada iluzija krene niz brdo vidjeće da će se razbiti.

конаковић никшић споразум

BiH

Da li se boje svog naroda? Nikšić i Konaković pobjegli u Banjaluku da potpišu sporazum

Sarajevsku petorku koja se danas sastala u Banjaluci nazvao je nevažnim trivijalnim političkim likovima koji su došli u Banjaluku da nekog isprovociraju.

Osvrnuo se i na koncert Marka Perkovića Tompsona, istakavši da je neprihvatljivo da se lider HDZ-a Dragan Čović susreo i slikao sa Tompsonom koji je u oličenje neustaške politike, iste one koja je u Drugom svjetskom ratu pobila više od 800.000 Srba, od čega 500.000 u Jasenovcu.

On je podsjetio da Tompsonovi koncerti ne prolaze dobro ni u Hrvatskoj gdje ima mnogo otpora, a u nekim zemljama EU poput Austrije i Njemačke su zabranjeni, ali se nažalost dozvoljava da bude održan u Širokom Brijegu uz ustaške pokliče koji kod Srba izazivaju jezu.

"Ne možemo da prelazimo preko toga. To sigurno nisu evropske vrijednost za koje se nesumnjivo neki zalažu i to je nešto što nama šalje poruku da apsolutno moramo da se bavimo sobom", rekao je Dodik.

Milorad Dodik

