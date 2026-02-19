Logo
Large banner

Hag odgovorio na upit ATV-a o puštanju Karadžića

Izvor:

ATV

19.02.2026

18:06

Komentari:

1
Хаг одговорио на упит АТВ-а о пуштању Караџића

Nakon smrti Ljiljane Zelen Karadžić poslali smo upit Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove hoće li biti dopušteno prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću da prisustvuje sahrani supruge.

Iz Haga je stigao odgovor kakav se mogao i očekivati.

"Jedino što vam možemo odgovoriti jeste da predsjednica Mehanizma nema komentar na upit koji ste poslali", odgovoreno je za ATV.

Prethodno je član pravnog tima Radovana Karadžića Goran Petronijević rekao da zbog povjerljivosti ne može da govori o eventualnom uslovnom otpustu iz britanskog zatvora zbog smrti supruge, te ukazao da je situacija izuzetno delikatna.

горан петронијевић

Republika Srpska

Petronijević: Situacija oko uslovnog otpusta zbog smrti supruge vrlo delikatna, Karadžićevo zdravlje nije dobro

"O tome ne možemo sada govoriti. Raznih priča je tu bilo i da li će ga pustiti da dođe. Nažalost, taj postupak je vrlo komplikovan i spada u grupu takozvanih konfindenšl /poverljivih/ zahtjeva, tako da ja čak ni ne mogu govoriti o tome", naveo je Petronijević.

Na pitanje koliko bi inače takav proces trajao i da li bi bilo dovoljno vremena da bi Karadžić mogao da stigne na sahranu supruge Ljiljane sutra na Palama, Petronijević kaže da, nažalost, ne bi.

Izuzetak, ne pravilo

Riječ je o nečemu što je bilo tretirano kao izuzetak, a ne pravilo, kada su u pitanju humanitarni razlozi poput sahrana članova porodice.

Sud je u više navrata odobravao privremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga.

sonja karadzic jovicevic

Republika Srpska

Sonja Karadžić Jovičević demantovala navode o reakciji njenog oca na smrt supruge

Dušanu Fuštaru (2003) odobreno je privremeno odsustvo kako bi prisustvovao 40-dnevnom pomenu ocu.

Blagoje Simić (2004) takođe je dobio dozvolu privremenog puštanja radi održavanja parastosa ocu.

Sa druge strane, Vinku Pandureviću (2007) iz istih razloga je zahtjev odbijen.

Karadžić već jednom odbijen

Radovan Karadžić je već podnosio zahtjev za privremeno puštanje na slobodu kako bi prisustvovao 40-dnevnom pomenu svom mlađem bratu Ivanu. Tužilaštvo se tada oštro protivilo, navodeći da bi njegovo puštanje izazvalo uznemirenost žrtava i da postoji rizik od bjekstva.

Podijeli:

Tag :

Radovan Karadžić

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Милорад Додик

BiH

Dodik o susretu Čovića i Tompsona: Nastavak opasne rehabilitacije ustaštva

2 h

12
Орбан: Фидес је у вођству, али мора још да се ради

Svijet

Orban: Fides je u vođstvu, ali mora još da se radi

2 h

0
Прњаворски полицајци спасили још један млади живот

Društvo

Prnjavorski policajci spasili još jedan mladi život

2 h

0
Краљ Чарлс

Svijet

Nakon hapšenja bivšeg princa Endruja: Oglasio se kralj Čarls

2 h

0

Više iz rubrike

Хоће ли опозиција "преотети" ПДП?

Republika Srpska

Hoće li opozicija "preoteti" PDP?

3 h

4
Листа за правду и ред

Republika Srpska

"Ne odustajem od kandidature": Vukanović poručio šta Stanivuković treba da radi

3 h

8
Соња Караџић Јовичевић демантовала наводе о реакцији њеног оца на смрт супруге

Republika Srpska

Sonja Karadžić Jovičević demantovala navode o reakciji njenog oca na smrt supruge

5 h

1
Горан Селак и судска полиција

Republika Srpska

Selak: Stvoriti zakonske uslove za bolji status sudskih policajaca

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

08

Tramp: Rat je gotov, predajte oružje

20

06

Kup "Mirza Delibašić": U petak počinje završni turnir u Boriku

19

55

Poznati sastavi za meč Zvezda Lil

19

43

Košarkaši "Mege" polufinalisti Kupa Radivoja Koraća

19

32

Bijeljinski poljoprivrednici još čekaju isplatu dugovanja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner