Hag odgovorio na upit ATV-a o puštanju Karadžića

Nakon smrti Ljiljane Zelen Karadžić poslali smo upit Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove hoće li biti dopušteno prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću da prisustvuje sahrani supruge.

Iz Haga je stigao odgovor kakav se mogao i očekivati.

"Jedino što vam možemo odgovoriti jeste da predsjednica Mehanizma nema komentar na upit koji ste poslali", odgovoreno je za ATV.

Prethodno je član pravnog tima Radovana Karadžića Goran Petronijević rekao da zbog povjerljivosti ne može da govori o eventualnom uslovnom otpustu iz britanskog zatvora zbog smrti supruge, te ukazao da je situacija izuzetno delikatna.

"O tome ne možemo sada govoriti. Raznih priča je tu bilo i da li će ga pustiti da dođe. Nažalost, taj postupak je vrlo komplikovan i spada u grupu takozvanih konfindenšl /poverljivih/ zahtjeva, tako da ja čak ni ne mogu govoriti o tome", naveo je Petronijević.

Na pitanje koliko bi inače takav proces trajao i da li bi bilo dovoljno vremena da bi Karadžić mogao da stigne na sahranu supruge Ljiljane sutra na Palama, Petronijević kaže da, nažalost, ne bi.

Izuzetak, ne pravilo

Riječ je o nečemu što je bilo tretirano kao izuzetak, a ne pravilo, kada su u pitanju humanitarni razlozi poput sahrana članova porodice.

Sud je u više navrata odobravao privremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga.

Dušanu Fuštaru (2003) odobreno je privremeno odsustvo kako bi prisustvovao 40-dnevnom pomenu ocu.

Blagoje Simić (2004) takođe je dobio dozvolu privremenog puštanja radi održavanja parastosa ocu.

Sa druge strane, Vinku Pandureviću (2007) iz istih razloga je zahtjev odbijen.

Karadžić već jednom odbijen

Radovan Karadžić je već podnosio zahtjev za privremeno puštanje na slobodu kako bi prisustvovao 40-dnevnom pomenu svom mlađem bratu Ivanu. Tužilaštvo se tada oštro protivilo, navodeći da bi njegovo puštanje izazvalo uznemirenost žrtava i da postoji rizik od bjekstva.