Logo
Large banner

Sporno 27 tačaka dnevnog reda - Bez javne rasprave nema Regulacionih planova

Autor:

Vesna Azić

19.02.2026

19:18

Komentari:

0
Спорно 27 тачака дневног реда - Без јавне расправе нема Регулационих планова
Foto: ATV

Bez javne rasprave nema regulacionih planova. Bez ulaganja nema skupljeg grijanja. Poruka je to koalicione većine nakon što je sjednica počela sa 45 minuta kašnjenja. Sporno nije samo 27 tačaka koje se odnose na izmjene regulacionih planova. Podržati neće ni prijedlog odluke o izmjeni i dopuni upravljanja kulturnim dobrom, koji se odnosi na tvrđavu Kastel.

"Kastel je dat na upravljanje Banski dvor, a sada dolazi prijedlog da se upravljanje povjeri Turističkoj organizaciji grada. Nemamo dovoljno informacija o tome i moramo imati stav institucije koja je do sada time upravljala, a to je Banski dvor", kaže šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Dragan Lukač.

"Najviše pažnje u medijima i građanima Banjaluke izazivaju Regulacioni planovi. Zaista želimo da tu budemo pažljivi i obazrivi. Ne želimo da donosimo neka ad hok rješenja koja će uticati na kvalitet života naših građana.", kaže odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković.

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni upravljanja kulturnim dobrom,nije dobio potrebnu većinu. Osamnaest odbornika glasalo je protiv, sedam za i dva uzdržana. Ipak, najviše negodovanja u skupštinskim klupama izazvao je prijedlog odluke o izmjeni dijela regulacionih planova za naselja Starčevica i Obilićevo. Samo jedna dignuta ruka za, dvadeset protiv i pet uzdržanih. Ista stvar i sa izmjenom dijela RP Paprikovac, Petrićevac. Iako je grad na Vrbasu više od 30 godina bez Urbanističkog plana. Gradonačelnik je optimističan, uvjerava da Banjaluka, ipak, ,,može ići'' u izmjene.

"Možemo iz razloga što sadašnje Regulacione usklađujemo sa budućim Urganističkim. Mi ga imamo. Mi imamo pred Nacrt. Blizu smo Nacrta. Bili smo na Nacrtu, pa smo se morali vratiti korak nazad. Znači, mi imamo Nacrt i znamo šta se planira u svakom dijelu i već sadašnje pravimo ka budućem Urbanističkom planu koji treba biti konsenzus šire zajednice", kaže Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Dva puta do sada usvajan je Nacrt Urbanističkog plana. Konačno rješenje još uvijek nemamo. Baš zbog toga planirano usvajanje Regulacionih planova je suludo, kažu u Narodnom frontu.

"Sva ova usvajanja Regulacionih planova dok se ne usvoji Urbanistički plan, značiće ponovo izmjenu Urbanističkog plana, jer se mijenja kompletan izgled. Tako da je suludo da usvajamo Regulacioni plan. Što se tiče tačaka koje se dodaju. Mi odbornici još uvijek nismo dobili materijale, tako da ne znam o čemu se radi", kaže Dijana Ješić, odbornik Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka.

"Ne želimo zaista da nam neko ad hok donosi rješenja prije same Komisije. Da se ucrtavaju zgrade. Moramo biti svjesni da je itekako narušen kvalitet života građana u Banjaluci sa nekim neadekvatnim izmjenama Regulacionog plana. I ono što jeste činjenica da se često ne planira neki kvalitetan životni sadržaj", kaže Boran Bosančić, odbornik DEMOS-a u Skupštini grada Banjaluka.

Sa dnevnog reda, skinut je i prijedlog odluke o komunalnim taksama, kao i izvještaj o napretku po ugovoru o zajmu sa Evropskom bankom. Za sutra je planirana i vanredna na kojoj će se raspravljati o povećanju plata radnicima za Centru za predškolsko obrazovanje i vaspitanje. Nakon završetka, planiran je nastavak današnje redovne sjednice Skupštine grada.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Skupština grada Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Може ли се опозиција ујединити?

Republika Srpska

Može li se opozicija ujediniti?

57 min

3
Додик: У Бањалуку дошли неважни тривијални политички ликови

Republika Srpska

Dodik: U Banjaluku došli nevažni trivijalni politički likovi

57 min

2
Комшије због несносног смрада обиле стан, унутра затекле ужасан призор

Srbija

Komšije zbog nesnosnog smrada obile stan, unutra zatekle užasan prizor

1 h

0
Уставни суд БиХ није расправљао о апелацији СДА о новој Влади Српске

BiH

Ustavni sud BiH nije raspravljao o apelaciji SDA o novoj Vladi Srpske

1 h

0

Više iz rubrike

Забрањена наплата паркинга у Меркатору!

Banja Luka

Zabranjena naplata parkinga u Merkatoru!

4 h

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Banja Luka

Oprez! Lažni zdravstveni radnici zovu građane i nude jeftine lijekove

6 h

0
Још једно бањалучко насеље против измјене Регулационог плана

Banja Luka

Još jedno banjalučko naselje protiv izmjene Regulacionog plana

6 h

5
Вјетар рушио контејнере у Бањалуци

Banja Luka

Meteorolozi upozorili: Vjetar već pravi probleme u Banjaluci

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

06

Kup "Mirza Delibašić": U petak počinje završni turnir u Boriku

19

55

Poznati sastavi za meč Zvezda Lil

19

43

Košarkaši "Mege" polufinalisti Kupa Radivoja Koraća

19

32

Bijeljinski poljoprivrednici još čekaju isplatu dugovanja

19

25

Trebinjci ljuti: Cijene i potražnja nekretnina rastu, a stanovi prazni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner