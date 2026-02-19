Sporno 27 tačaka dnevnog reda - Bez javne rasprave nema Regulacionih planova

Bez javne rasprave nema regulacionih planova. Bez ulaganja nema skupljeg grijanja. Poruka je to koalicione većine nakon što je sjednica počela sa 45 minuta kašnjenja. Sporno nije samo 27 tačaka koje se odnose na izmjene regulacionih planova. Podržati neće ni prijedlog odluke o izmjeni i dopuni upravljanja kulturnim dobrom, koji se odnosi na tvrđavu Kastel.

"Kastel je dat na upravljanje Banski dvor, a sada dolazi prijedlog da se upravljanje povjeri Turističkoj organizaciji grada. Nemamo dovoljno informacija o tome i moramo imati stav institucije koja je do sada time upravljala, a to je Banski dvor", kaže šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Dragan Lukač.

"Najviše pažnje u medijima i građanima Banjaluke izazivaju Regulacioni planovi. Zaista želimo da tu budemo pažljivi i obazrivi. Ne želimo da donosimo neka ad hok rješenja koja će uticati na kvalitet života naših građana.", kaže odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković.

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni upravljanja kulturnim dobrom,nije dobio potrebnu većinu. Osamnaest odbornika glasalo je protiv, sedam za i dva uzdržana. Ipak, najviše negodovanja u skupštinskim klupama izazvao je prijedlog odluke o izmjeni dijela regulacionih planova za naselja Starčevica i Obilićevo. Samo jedna dignuta ruka za, dvadeset protiv i pet uzdržanih. Ista stvar i sa izmjenom dijela RP Paprikovac, Petrićevac. Iako je grad na Vrbasu više od 30 godina bez Urbanističkog plana. Gradonačelnik je optimističan, uvjerava da Banjaluka, ipak, ,,može ići'' u izmjene.

"Možemo iz razloga što sadašnje Regulacione usklađujemo sa budućim Urganističkim. Mi ga imamo. Mi imamo pred Nacrt. Blizu smo Nacrta. Bili smo na Nacrtu, pa smo se morali vratiti korak nazad. Znači, mi imamo Nacrt i znamo šta se planira u svakom dijelu i već sadašnje pravimo ka budućem Urbanističkom planu koji treba biti konsenzus šire zajednice", kaže Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Dva puta do sada usvajan je Nacrt Urbanističkog plana. Konačno rješenje još uvijek nemamo. Baš zbog toga planirano usvajanje Regulacionih planova je suludo, kažu u Narodnom frontu.

"Sva ova usvajanja Regulacionih planova dok se ne usvoji Urbanistički plan, značiće ponovo izmjenu Urbanističkog plana, jer se mijenja kompletan izgled. Tako da je suludo da usvajamo Regulacioni plan. Što se tiče tačaka koje se dodaju. Mi odbornici još uvijek nismo dobili materijale, tako da ne znam o čemu se radi", kaže Dijana Ješić, odbornik Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka.

"Ne želimo zaista da nam neko ad hok donosi rješenja prije same Komisije. Da se ucrtavaju zgrade. Moramo biti svjesni da je itekako narušen kvalitet života građana u Banjaluci sa nekim neadekvatnim izmjenama Regulacionog plana. I ono što jeste činjenica da se često ne planira neki kvalitetan životni sadržaj", kaže Boran Bosančić, odbornik DEMOS-a u Skupštini grada Banjaluka.

Sa dnevnog reda, skinut je i prijedlog odluke o komunalnim taksama, kao i izvještaj o napretku po ugovoru o zajmu sa Evropskom bankom. Za sutra je planirana i vanredna na kojoj će se raspravljati o povećanju plata radnicima za Centru za predškolsko obrazovanje i vaspitanje. Nakon završetka, planiran je nastavak današnje redovne sjednice Skupštine grada.