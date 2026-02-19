Logo
Komšije zbog nesnosnog smrada obile stan, unutra zatekle užasan prizor

Комшије због несносног смрада обиле стан, унутра затекле ужасан призор
Foto: Tanjug/Boris Milivojević

U beogradskoj opštini Vračar, u Ulici Mlade Bosne broj 16, otkriveno je tijelo u fazi raspadanja nakon što su komšije reagovale zbog jakog i neprijatnog mirisa koji se danima širio zgradom, nezvanično saznaje Telegraf.

Prema informacijama do kojih se došlo nezvaničnim putem, stanari su, zabrinuti zbog sve intenzivnijeg smrada, odlučili nasilno otvoriti vrata stana iz kojeg se neugodan miris širio. Nakon ulaska, zatekli su tijelo u poodmakloj fazi raspadanja.

Za sada nema zvaničnih podataka o identitetu preminule osobe, niti su poznate okolnosti pod kojima je smrt nastupila.

Nadležne službe obavile su uviđaj, a više informacija očekuje se nakon zvaničnih rezultata istrage.

(Telegraf)

