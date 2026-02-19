Prosuo se kamion pun piva: Put potpuno prekriven alkoholom

Izvor:
Telegraf
19.02.2026
09:51
Neobična saobraćajna nezgoda dogodila se jutros na putu Čačak - Kraljevo u mjestu Jarčujak, nakon koje je cijela saobraćajnica prekrivena alkoholom.
Kako navode na društvenim mrežama, do nezgode je došlo kada je kamiondžija prosuo kamion pun piva.
"Blokada na putu Čačak - Kraljevo u mjestu Jarčujak. Kamiondžija prosuo pun kamion piva", piše Instagram stranica "192_rs".
Kako se vidi na fotografijama sa lica mjesta, cijeli put je potpuno prekriven zelenim gajbama i rasutim pivom.
U ovom dijelu saobraćaj je trenutno blokiran.
