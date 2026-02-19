Logo
Prosuo se kamion pun piva: Put potpuno prekriven alkoholom

19.02.2026

Просуо се камион пун пива: Пут потпуно прекривен алкохолом
Foto: Lukas/Pexels

Neobična saobraćajna nezgoda dogodila se jutros na putu Čačak - Kraljevo u mjestu Jarčujak, nakon koje je cijela saobraćajnica prekrivena alkoholom.

Kako navode na društvenim mrežama, do nezgode je došlo kada je kamiondžija prosuo kamion pun piva.

"Blokada na putu Čačak - Kraljevo u mjestu Jarčujak. Kamiondžija prosuo pun kamion piva", piše Instagram stranica "192_rs".

Kako se vidi na fotografijama sa lica mjesta, cijeli put je potpuno prekriven zelenim gajbama i rasutim pivom.

U ovom dijelu saobraćaj je trenutno blokiran.

nezgoda

Kamion

Pivo

Komentari (0)
