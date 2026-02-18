Logo
Large banner

Skandal u SPC! Razriješen mitropolit žički Justin!

Izvor:

Kurir

18.02.2026

17:15

Komentari:

0
Скандал у СПЦ! Разријешен митрополит жички Јустин!
Foto: SPC

Sveti Arhijerejski Sinod SPC je danas doneo odluku da Mitropolita žickog Justina razriješi dužnosti upravljanja povjerenom mu Eparhijom žičkom do redovnog zasjedanja Svetog Arhijerejskog Sabora 2026. godine

Sveti Arhijerejski Sinod Srpske Pravoslavne Crkve razrešio je dužnosti Mitroplita žičkog Justina.

"Sveti Arhijerejski Sinod SPC je na svojoj sjednici 18. februara donio odluku kojom je Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskopa i Mitropolita žičkog G. Justina razriješio dužnosti upravljanja povjerenom mu Eparhijom žičkom do redovnog zasjedanja Svetog Arhijerejskog Sabora 2026. godine, i pokrenuo postupak za utvrđivanje njegove kanonske odgovornosti - navodi se u saopštenju Svetog Arhijerejskog Sinoda SPC.

Митрополит Јустин
Mitropolit Justin

Istovremeno, kako dodaju, Sveti Arhijerejski Sinod je za administratora Eparhije žičke, do predstojećeg zasjedanja Svetog Arhijerejskog Sabora, imenovao Njegovo visokopreosveštenstvo Arhiepiskopa i Mitropolita niškog G. Arsenija:

"U toku redovnog postupka pregleda materijalno-finansijskog poslovanja eparhija Srpske Pravoslavne Crkve, vršenog na osnovu odluke Patrijaršijskog upravnog odbora, od 24. oktobra 2023. godine, Komisija Patrijaršijskog upravnog odbora, a potom i Komisija Svetog Arhijerejskog Sinoda, prikupile su materijalne dokaze, na osnovu kojih je utvrđeno da je Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit žički G. Justin počinio brojne kanonske i druge crkvene prestupe u upravljanju poverenom mu Eparhijom žičkom."

Меркатор Бањалука

Banja Luka

"Merkator" počeo naplaćivati parking, evo koliko košta sat i mjesečni zakup

U prethodnom periodu je, kako dalje navode, utvrđeno da je "Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit žički Justin neovlašćeno osnovao tri privredna društva ("Trifora doo", "JEŽ doo" i "Vinarija manastira Studenice doo"):

Prodaja crkvenih nepokretnosti

"Prikrivao je njihovo poslovanje, upisao se kao stvarni vlasnik tri privredna društva, zatim, izvršio neovlašćenu prodaju 34 crkvene nepokretnosti (stanova, poslovnih prostora i sl.) u Kraljevu i Čačku, neovlašćeno i protivno važećim crkvenim propisima zaključivao sa pravnim i fizičkim licima štetne ugovore višemilionske vrijednosti, neovlašćeno vršio pozajmice u višemilionskim iznosima raznim privrednim društvima u Srbiji, izvršio finansijske zloupotrebe nebivale u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, koje za sobom povlače i krivičnu odgovornost pred državnim organima" navodi se u saopštenju Svetog Arhijerejskog Sinoda Srpske Pravoslavne Crkve.

"Sveti Arhijerejski Sinod sa žaljenjem konstatuje da je Mitropolit žički Justin u proteklom periodu, sa ciljem da izbjegne crkvenu i kanonsku odgovornost, sa svojim saradnicima uporno obmanjivao javnost da je "politički progonjen" zbog aktuelne društvene i političke situacije u Srbiji, što odlučno demantujemo. U ovom, kao i u drugim sličnim slučajevima utvrđivanja kanonske odgovornosti arhijereja Srpske Pravoslavne Crkve, isključivo se radi o unutrašnjim kanonskim i crkvenim pitanjima za koje su nadležni jedino Sveti Arhijerejski Sinod i Sveti Arhijerejski Sabor Srpske Pravoslavne Crkve", zaključuje se u saopštenju.

Ko je mitropolit Justin?

Arhiepiskop i Mitropolit žički Justin (Stefanović) rođen je 26. maja 1955. godine u Čačku, kao Miroslav Stanislavov Stefanović. Osnovne studije ekonomije i teologije završio je u Beogradu, a postdiplomske u Atini. Zamonašen je 1983. godine u manastiru Crna Reka, gdje je kasnije postao i iguman.

Episkop postaje 1992. godine, kada biva hirotonisan za vikarnog Episkopa hvostanskog i postavljen za administratora Timočke eparhije. Za Episkopa žičkog izabran je 2014. godine, a od 28. maja 2024. nosi titulu Arhiepiskop i Mitropolit žički.

Doktorirao je 2017. godine u Foči, a aktivan je i kao umjetnik duboreza i drvorezbarstva, izlažući svoja djela širom Srbije. Dobitnik je više priznanja, uključujući zvanje počasnog građanina Zaječara. Poznat je i kao prevodilac sa grčkog i učesnik brojnih naučnih i bogoslovskih skupova.

(Kurir)

Podijeli:

Tag :

Smijenjen mitropolit Justin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жесток сукоб руске и украјинске делегације због ове двије теме, огласио се и Зеленски

Svijet

Žestok sukob ruske i ukrajinske delegacije zbog ove dvije teme, oglasio se i Zelenski

2 h

0
Снијег и киша направили хаос: Око 200.000 домова без струје

Svijet

Snijeg i kiša napravili haos: Oko 200.000 domova bez struje

2 h

1
Посматрали како бијела смрт иде ка њима и коси их! Нестварни призори

Svijet

Posmatrali kako bijela smrt ide ka njima i kosi ih! Nestvarni prizori

2 h

0
Сутра почиње Рамазан: Колико траје и шта је обавезно?

Društvo

Sutra počinje Ramazan: Koliko traje i šta je obavezno?

2 h

0

Više iz rubrike

Преминуо Стефан Ђукић (29), за чије је лијечење цијела Србија сакупљала новац претходне двије године

Srbija

Borba trajala dvije godine: Preminuo Stefan Đukić, sada je „tamo gdje ga ništa ne boli“

4 h

0
Преминуо младић који је имао тешке повреде главе: Ево шта је полиција пронашла у његовом стану

Srbija

Preminuo mladić koji je imao teške povrede glave: Evo šta je policija pronašla u njegovom stanu

5 h

0
Ко ово учи дјецу: Малишан снимљен како шири мржњу против Србије

Srbija

Ko ovo uči djecu: Mališan snimljen kako širi mržnju protiv Srbije

6 h

1
Аутомобил прекривен заставом са обиљежјима терористичке ОВК

Srbija

Automobil sa srpskim tablicama prekriven zastavom sa obilježjima terorističke OVK

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

37

Ginkel nakon dvodnevnih sastanaka u Banjaluci: SAD cijene dosljedan dijalog sa rukovodstvom Srpske

19

31

"Od 20 maraka do dva biznisa u Njemačkoj": Vanja Borić za ATV "otkrio tajnu" uspjeha

19

25

D‌ječak (2) ostaje bez šanse za novo srce: Majci saopšteno da neće preživjeti

19

19

Sprema li Priština Srbima ''administrativni egzodus'' od 15. marta

19

10

Svemu "kumovao" Tompson: Podnesena inicijativa za razrješenje sudije Ustavnog suda BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner