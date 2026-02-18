Skandal u SPC! Razriješen mitropolit žički Justin!

Sveti Arhijerejski Sinod Srpske Pravoslavne Crkve razrešio je dužnosti Mitroplita žičkog Justina.

"Sveti Arhijerejski Sinod SPC je na svojoj sjednici 18. februara donio odluku kojom je Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskopa i Mitropolita žičkog G. Justina razriješio dužnosti upravljanja povjerenom mu Eparhijom žičkom do redovnog zasjedanja Svetog Arhijerejskog Sabora 2026. godine, i pokrenuo postupak za utvrđivanje njegove kanonske odgovornosti - navodi se u saopštenju Svetog Arhijerejskog Sinoda SPC.

Mitropolit Justin

Istovremeno, kako dodaju, Sveti Arhijerejski Sinod je za administratora Eparhije žičke, do predstojećeg zasjedanja Svetog Arhijerejskog Sabora, imenovao Njegovo visokopreosveštenstvo Arhiepiskopa i Mitropolita niškog G. Arsenija:

"U toku redovnog postupka pregleda materijalno-finansijskog poslovanja eparhija Srpske Pravoslavne Crkve, vršenog na osnovu odluke Patrijaršijskog upravnog odbora, od 24. oktobra 2023. godine, Komisija Patrijaršijskog upravnog odbora, a potom i Komisija Svetog Arhijerejskog Sinoda, prikupile su materijalne dokaze, na osnovu kojih je utvrđeno da je Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit žički G. Justin počinio brojne kanonske i druge crkvene prestupe u upravljanju poverenom mu Eparhijom žičkom."

U prethodnom periodu je, kako dalje navode, utvrđeno da je "Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit žički Justin neovlašćeno osnovao tri privredna društva ("Trifora doo", "JEŽ doo" i "Vinarija manastira Studenice doo"):

Prodaja crkvenih nepokretnosti

"Prikrivao je njihovo poslovanje, upisao se kao stvarni vlasnik tri privredna društva, zatim, izvršio neovlašćenu prodaju 34 crkvene nepokretnosti (stanova, poslovnih prostora i sl.) u Kraljevu i Čačku, neovlašćeno i protivno važećim crkvenim propisima zaključivao sa pravnim i fizičkim licima štetne ugovore višemilionske vrijednosti, neovlašćeno vršio pozajmice u višemilionskim iznosima raznim privrednim društvima u Srbiji, izvršio finansijske zloupotrebe nebivale u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, koje za sobom povlače i krivičnu odgovornost pred državnim organima" navodi se u saopštenju Svetog Arhijerejskog Sinoda Srpske Pravoslavne Crkve.

"Sveti Arhijerejski Sinod sa žaljenjem konstatuje da je Mitropolit žički Justin u proteklom periodu, sa ciljem da izbjegne crkvenu i kanonsku odgovornost, sa svojim saradnicima uporno obmanjivao javnost da je "politički progonjen" zbog aktuelne društvene i političke situacije u Srbiji, što odlučno demantujemo. U ovom, kao i u drugim sličnim slučajevima utvrđivanja kanonske odgovornosti arhijereja Srpske Pravoslavne Crkve, isključivo se radi o unutrašnjim kanonskim i crkvenim pitanjima za koje su nadležni jedino Sveti Arhijerejski Sinod i Sveti Arhijerejski Sabor Srpske Pravoslavne Crkve", zaključuje se u saopštenju.

Ko je mitropolit Justin?

Arhiepiskop i Mitropolit žički Justin (Stefanović) rođen je 26. maja 1955. godine u Čačku, kao Miroslav Stanislavov Stefanović. Osnovne studije ekonomije i teologije završio je u Beogradu, a postdiplomske u Atini. Zamonašen je 1983. godine u manastiru Crna Reka, gdje je kasnije postao i iguman.

Episkop postaje 1992. godine, kada biva hirotonisan za vikarnog Episkopa hvostanskog i postavljen za administratora Timočke eparhije. Za Episkopa žičkog izabran je 2014. godine, a od 28. maja 2024. nosi titulu Arhiepiskop i Mitropolit žički.

Doktorirao je 2017. godine u Foči, a aktivan je i kao umjetnik duboreza i drvorezbarstva, izlažući svoja djela širom Srbije. Dobitnik je više priznanja, uključujući zvanje počasnog građanina Zaječara. Poznat je i kao prevodilac sa grčkog i učesnik brojnih naučnih i bogoslovskih skupova.

