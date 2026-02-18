Logo
Large banner

Sutra počinje Ramazan: Koliko traje i šta je obavezno?

Izvor:

SRNA

18.02.2026

16:54

Komentari:

0
Сутра почиње Рамазан: Колико траје и шта је обавезно?

Za muslimane sutra počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mjesec islamske vjere tokom kojeg se vjernici uzdržavaju od hrane i pića, ali i loših misli i djela.

Post se smatra jednim od stubova islama, a podrazumijeva potpuno uzdržavanje od hrane, pića i tjelesnih zadovoljstava od zore do zalaska sunca, i to 30 dana.

U vrijeme posta vjernici se moraju uzdržavati i od ružnih riječi i djela radi opšteg ljudskog pročišćenja, saopšteno je iz Rijseta Islamske zajednice BiH.

Post je obavezan za sve fizički i psihički zdrave i punoljetne muslimane i muslimanke.

Ramazanski bajram vjernici islamske vjere proslaviće 20. marta.

Podijeli:

Tagovi :

ramazan

Ramazanski bajram

islam

Bajram

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Moskva/Kremlj

Svijet

Moskva jasna: Rusija će odgovoriti!

3 h

0
Илегални сервиси ИПТВ-а наносе милионску штету

BiH

Ilegalni servisi IPTV-a nanose milionsku štetu

3 h

0
"Меркатор" почео наплаћивати паркинг, ево колико кошта сат и мјесечни закуп

Banja Luka

"Merkator" počeo naplaćivati parking, evo koliko košta sat i mjesečni zakup

3 h

0
Делфин снимљен у ријеци у Хрватској: Грађани добили упозорење да му не прилазе

Zanimljivosti

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

3 h

0

Više iz rubrike

Неко је за лијечење грађања БиХ донирао пола милиона КМ

Društvo

Neko je za liječenje građanja BiH donirao pola miliona KM

4 h

0
Покушавала 25 година да оде на Острог, када је успјела доживјела је нешто нестварно

Društvo

Pokušavala 25 godina da ode na Ostrog, kada je uspjela doživjela je nešto nestvarno

4 h

0
Преминула супруга Радована Караџића

Društvo

Preminula supruga Radovana Karadžića

4 h

3
Сутра топлије, облачно и вјетровито

Društvo

Sutra toplije, oblačno i vjetrovito

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

37

Ginkel nakon dvodnevnih sastanaka u Banjaluci: SAD cijene dosljedan dijalog sa rukovodstvom Srpske

19

31

"Od 20 maraka do dva biznisa u Njemačkoj": Vanja Borić za ATV "otkrio tajnu" uspjeha

19

25

D‌ječak (2) ostaje bez šanse za novo srce: Majci saopšteno da neće preživjeti

19

19

Sprema li Priština Srbima ''administrativni egzodus'' od 15. marta

19

10

Svemu "kumovao" Tompson: Podnesena inicijativa za razrješenje sudije Ustavnog suda BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner