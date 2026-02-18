Sutra počinje Ramazan: Koliko traje i šta je obavezno?

Za muslimane sutra počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mjesec islamske vjere tokom kojeg se vjernici uzdržavaju od hrane i pića, ali i loših misli i djela.

Post se smatra jednim od stubova islama, a podrazumijeva potpuno uzdržavanje od hrane, pića i tjelesnih zadovoljstava od zore do zalaska sunca, i to 30 dana.

U vrijeme posta vjernici se moraju uzdržavati i od ružnih riječi i djela radi opšteg ljudskog pročišćenja, saopšteno je iz Rijseta Islamske zajednice BiH.

Post je obavezan za sve fizički i psihički zdrave i punoljetne muslimane i muslimanke.

Ramazanski bajram vjernici islamske vjere proslaviće 20. marta.