Ilegalni servisi IPTV-a nanose milionsku štetu

Asocijacija kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga BiH pozvala je sve nadležne institucije da koordinisano preduzmu snažnije mjere u suzbijanju piratskih mreža IPTV-a i upozorila da nelegalno pružanje usluga IPTV-a, koje je u porastu, nanosi štetu javnim budžetima, te nezavisnim kreativnim i kulturnim industrijama od oko 11,5 miliona KM godišnje.

Iz Asocijacije su istakli da na tržištu BiH djeluje nekoliko stotina nelegalnih pružalaca usluga IPTV-a koji se uglavnom oglašavaju putem interneta i društvenih mreža, nisu registrovani poslovni subjekti, ne posjeduju dozvole, ne plaćaju poreze niti plaćaju naknade vlasnicima autorskih prava, što predstavlja krivično djelo.

U saopštenju se navodi da nelegalni pružaoci sadržaja IPTV-a stvaraju ozbiljnu nelojalnu konkurenciju operaterima, ugrožavaju kreativnu industriju i obeshrabruju ulaganja u tržište elektronskih komunikacija.

Iz Asocijacije su u prilog tome istakli da su domaći operateri u posljednjih 10 godina u BiH tržište investirali sredstva od nekoliko milijardi KM, te da ilegalne usluge IPTV-a ne nanose štetu samo BiH, nosiocima prava, već smanjuju ulaganja u sport i kulturu.

U saopštenju se dodaje da ilegalni pružaoci ovih usluga ne vode računa o zaštiti ličnih podataka svojih korisnika, te ih tako izlažu prevarama i kibernetičkim prijetnjama kao što su maliciozni softveri, krađa identiteta i slično.

Prema relevantnim evropskim istraživanjima, procjenjuje se da 4,5 odsto populacije EU koristi nelegalne usluge IPTV-a, pri čemu raste broj posjeta piratskim stranicama IPTV-a oko 10 odsto godišnje.

Shodno ovim istraživanjima Asocijacija kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga BiH procjenjuje da nelegalne usluge IPTV-a u BiH koristi oko 120.000 korisnika.

Kao posljedica toga, legalni pružaoci usluge televizije gube oko 36,5 miliona KM prihoda godišnje, od kojeg iznosa je propuštena naplata poreza oko 10 miliona KM i naknada kolektivnim organizacijama od 1,5 milion KM godišnje, dodaje se u saopštenju.