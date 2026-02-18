Logo
Large banner

Ilegalni servisi IPTV-a nanose milionsku štetu

18.02.2026

16:33

Komentari:

0
Илегални сервиси ИПТВ-а наносе милионску штету
Foto: Unsplash

Asocijacija kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga BiH pozvala je sve nadležne institucije da koordinisano preduzmu snažnije mjere u suzbijanju piratskih mreža IPTV-a i upozorila da nelegalno pružanje usluga IPTV-a, koje je u porastu, nanosi štetu javnim budžetima, te nezavisnim kreativnim i kulturnim industrijama od oko 11,5 miliona KM godišnje.

Iz Asocijacije su istakli da na tržištu BiH djeluje nekoliko stotina nelegalnih pružalaca usluga IPTV-a koji se uglavnom oglašavaju putem interneta i društvenih mreža, nisu registrovani poslovni subjekti, ne posjeduju dozvole, ne plaćaju poreze niti plaćaju naknade vlasnicima autorskih prava, što predstavlja krivično djelo.

U saopštenju se navodi da nelegalni pružaoci sadržaja IPTV-a stvaraju ozbiljnu nelojalnu konkurenciju operaterima, ugrožavaju kreativnu industriju i obeshrabruju ulaganja u tržište elektronskih komunikacija.

Iz Asocijacije su u prilog tome istakli da su domaći operateri u posljednjih 10 godina u BiH tržište investirali sredstva od nekoliko milijardi KM, te da ilegalne usluge IPTV-a ne nanose štetu samo BiH, nosiocima prava, već smanjuju ulaganja u sport i kulturu.

U saopštenju se dodaje da ilegalni pružaoci ovih usluga ne vode računa o zaštiti ličnih podataka svojih korisnika, te ih tako izlažu prevarama i kibernetičkim prijetnjama kao što su maliciozni softveri, krađa identiteta i slično.

Prema relevantnim evropskim istraživanjima, procjenjuje se da 4,5 odsto populacije EU koristi nelegalne usluge IPTV-a, pri čemu raste broj posjeta piratskim stranicama IPTV-a oko 10 odsto godišnje.

Shodno ovim istraživanjima Asocijacija kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga BiH procjenjuje da nelegalne usluge IPTV-a u BiH koristi oko 120.000 korisnika.

Kao posljedica toga, legalni pružaoci usluge televizije gube oko 36,5 miliona KM prihoda godišnje, od kojeg iznosa je propuštena naplata poreza oko 10 miliona KM i naknada kolektivnim organizacijama od 1,5 milion KM godišnje, dodaje se u saopštenju.

Podijeli:

Tag :

iptv

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Меркатор" почео наплаћивати паркинг, ево колико кошта сат и мјесечни закуп

Banja Luka

"Merkator" počeo naplaćivati parking, evo koliko košta sat i mjesečni zakup

3 h

0
Делфин снимљен у ријеци у Хрватској: Грађани добили упозорење да му не прилазе

Zanimljivosti

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

3 h

0
Рудник

Svijet

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

3 h

0
Радончић: Бећировић и Конаковић морају изаћи пред демонстранте

BiH

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

3 h

0

Više iz rubrike

Радончић: Бећировић и Конаковић морају изаћи пред демонстранте

BiH

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

3 h

0
Савјет министара о привременој заштитној мјери на увоз челика

BiH

Savjet ministara o privremenoj zaštitnoj mjeri na uvoz čelika

12 h

0
Предмет против Дебевца, Мехмедагића и Пијука водиће посебно одјељење

BiH

Predmet protiv Debevca, Mehmedagića i Pijuka vodiće posebno odjeljenje

23 h

0
Мустафа и ”ми” у дипломатском походу

BiH

Mustafa i ”mi” u diplomatskom pohodu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

37

Ginkel nakon dvodnevnih sastanaka u Banjaluci: SAD cijene dosljedan dijalog sa rukovodstvom Srpske

19

31

"Od 20 maraka do dva biznisa u Njemačkoj": Vanja Borić za ATV "otkrio tajnu" uspjeha

19

25

D‌ječak (2) ostaje bez šanse za novo srce: Majci saopšteno da neće preživjeti

19

19

Sprema li Priština Srbima ''administrativni egzodus'' od 15. marta

19

10

Svemu "kumovao" Tompson: Podnesena inicijativa za razrješenje sudije Ustavnog suda BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner