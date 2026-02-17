Mustafa i ”mi” u diplomatskom pohodu

Slavodobitno se prenijela vijest o boravku Željka Komšića u Vašingtonu. Antidiplomatskom metodom kabinet Komšića i njegovi ambasadori, prepričavali su po čaršiji šta je zamjenik državnog sekretara Kristofer Landau rekao, nosio i kako je umirio raju po kantonima.

BiH Komšićev pokušaj "podvale"? Oglasio se Stejt department, nigdje ne spominju ni Dodika ni Srpsku

A od Amerikanca, diplomatija. Šturo saopštenje, jedna rečenica i za svakoga ponešto. ”Amerika podržava političku stabilnost BiH..” Za Sarajevo u toj rečenici sadržana borba protiv mitskog otcjepljenja ili zarad lakše komunikacije sa strancima - secesionizam. Na srpskoj strani, vide zloupotrebu institucija. Sarajevska delegacija nije ni sletjela na aerodrom, a već su priredili novu.

O njoj je progovorio ambasador BiH u Vašingtonu Sven Alkalaj. Sarajevsku elitu uzdrmao je tekst u Vašington tajmsu pod naslovom ”Republika Srpska zaslužuje nezavisnost”. Najavio je Alkalaj odgovor na pisanje u tom ”beznačajnom listu”.

Republika Srpska Važan tekst Vašington tajmsa: "Republika Srpska zaslužuje nezavisnost"

“Na onaj članak što je izašao u Vašington tajmsu, već smo odreagovali u momentu. Očekujem da će već u ponedjeljak biti objavljen editorijal u Vašington tajmsu. Iako, nije to značajan, nije u formatu Vašington posta ili Njujork tajmsa, ali čita se. Mi radimo na demantu. Suština je da moramo biti proaktivniji”.

Odgovor je i uslijedio, ali ne od Alkalaja, ne od Predsjedništva BiH, ne od Ministarstva spoljnih poslova. Odgovorio je efendija Mustafa Cerić u segmentu reakcije, nešto kao pismo čitalaca.

Logično je pitati, kako Mustafa Cerić predstavlja BiH i kako je on dio famoznog ”mi” Svena Alkalaja? Kako su diplomatski krugovi Bosne i Hercegovine odlučili da je upravo Mustafa Cerić dužan da demantuje pisanja američkih medija? Možda upravo preko otuđenih institucija koje ruše Dejton, može da demantuje neko ko zagovara Srbima ”bosansku crkvu”.

Društvo Episkop Sergije: Jadi Mustafe Cerića

Cerić, podjednako poznat u vjerskim, ali i političkim krugovima, ne spada u pomirljivi faktor u BiH, ako to i postoji. Važio je za islamskog poglavara koji se nije libio da napadne ni Srbe ni Hrvate. Danas, diplomatski kor u Vašingtonu pod ”mi” smatra i Mustafu Cerića. Dali su mu odriješene ruke da on, po ko zna koji put, odgovori ne čak ni Srbima, nego Amerikancima koji pišu o Srbima.

U moru istih riječi koje svakodnevno čujemo u Sarajevu, bivši reisul-ulema Islamske zajednice kojem je povjeren mandat da odgovori na pro-srpski tekst kaže da je obmanjujući narativ o islamističkom preuzimanju vlasti.

”BiH je sekularna, pluralistička demokratija, član Savjeta Evrope, partner NATO-a i kandidat za članstvo u EU”, ističe Cerić i kaže da BiH ne odražava ekstremizam, već poslijeratni oporavak.

”Kao i mnoge zapadne nacije, suočila se s izazovom malog broja stranih boraca prije deset godina. Procesuirala je povratnike i ojačala saradnju sa međunarodnim sigurnosnim službama. Izolovani slučajevi ne definišu naciju”, rekao je Cerić u odgovoru na tekst ”Republika Srpska zaslužuje nezavisnost”.

Tako je sarajevska elita još jednom demonstrirala nefunkcionalnost BiH. Slaba je utjeha kad ti neko kaže da mu je prioritet politička stabilnost, a ti u Vašington šalješ Hrvata kojeg biraju Bošnjaci. Slaba je utjeha kad ti Nijemac iz Sarajeva uklanja predsjednika u Banjaluci. Slaba je utjeha i kad ti ambasador sluša jednog člana Predsjedništva, a ne sve njih. Slaba je utjeha i da se saopštenje ne odnosi i na tebe.