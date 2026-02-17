Dom naroda na početku sjednice ostao bez kvoruma

Na početku sjednice Doma naroda pojavilo se 11 delegata i to po četiri iz reda bošnjačkog i hrvatskog kluba i tri iz Kluba Srba. Nakon što je Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda pročitao dnevni red, otvorio je raspravu o tom istom dnevnom redu.

Nikola Špirić, rekao je na samom početku sjednice da je BIH raspolućena zemlja na dvije parlamentarne većine i da ne postoji spremnost da se razgovara o vitalnim stvarima.

"Nastavljena je politika ucjena i blokada i ne želimo da u tome učestvujemo. Pozivam da šefovi klubova sjednu i pokušaju doći do konsenzusa. Stojimo na raspolaganju da se radi u interesu građana ove zemlje. Ovako zakazivanje sjednica je nastavak blokade ovog doma i u tome ne želimo da učestvujemo", rekao je Špirić na početku zasijedanja nakon čega je napustio sjednicu i Dom naroda ostavio bez kvoruma.

On je rekao i još da je za konstitutivnost naroda, ali ne i za pokornost.