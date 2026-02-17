Logo
Large banner

Dom naroda na početku sjednice ostao bez kvoruma

17.02.2026

14:10

Komentari:

0
Дом народа на почетку сједнице остао без кворума
Foto: Srna

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je na samom početku zbog nedostatka kvoruma.

Na početku sjednice Doma naroda pojavilo se 11 delegata i to po četiri iz reda bošnjačkog i hrvatskog kluba i tri iz Kluba Srba. Nakon što je Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda pročitao dnevni red, otvorio je raspravu o tom istom dnevnom redu.

Nikola Špirić, rekao je na samom početku sjednice da je BIH raspolućena zemlja na dvije parlamentarne većine i da ne postoji spremnost da se razgovara o vitalnim stvarima.

Нови снимак Дабриног величања Павелића

Region

Isplivao novi snimak Dabrinog veličanja Pavelića

"Nastavljena je politika ucjena i blokada i ne želimo da u tome učestvujemo. Pozivam da šefovi klubova sjednu i pokušaju doći do konsenzusa. Stojimo na raspolaganju da se radi u interesu građana ove zemlje. Ovako zakazivanje sjednica je nastavak blokade ovog doma i u tome ne želimo da učestvujemo", rekao je Špirić na početku zasijedanja nakon čega je napustio sjednicu i Dom naroda ostavio bez kvoruma.

On je rekao i još da je za konstitutivnost naroda, ali ne i za pokornost.

Podijeli:

Tagovi :

Dom naroda

sjednica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Тужилаштво БиХ: Запримљене пријаве због Томпсоновог концерта у Широком Бријегу

BiH

Tužilaštvo BiH: Zaprimljene prijave zbog Tompsonovog koncerta u Širokom Brijegu

3 h

0
БиХ неће бити очишћена од мина до марта 2027. године

BiH

BiH neće biti očišćena od mina do marta 2027. godine

3 h

0
Превозници протестују

BiH

Prevoznici pisali svima: Nemamo više vremena

3 h

0
ПД ПС БиХ о Приједлогу закона о ВСТС-у и измјенама Закона о Суду

BiH

PD PS BiH o Prijedlogu zakona o VSTS-u i izmjenama Zakona o Sudu

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Uhapšeni napadači na sina Snežane Đurišić! Slomili mu rebra!

16

07

Filadelfija poslije Pejna "vezala" Džabarija

16

02

Zvijezda serije "Štreberi" anonimno plaća medicinske račune nepoznatim ljudima

15

49

Iran zatvorio Hormuški moreuz

15

48

Vimbldon udario kontru Đokoviću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner