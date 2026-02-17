PD PS BiH o Prijedlogu zakona o VSTS-u i izmjenama Zakona o Sudu

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatraće danas Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Ova dva zakonska akta predložili su delegati Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović, a trebalo bi da budu razmatrani u prvom čitanju po skraćenom postupku, najavljeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Predlagači su naveli da je nacrt ovog zakona zasnovan na principima transparentnosti rada VSTS-a, integriteta članova i nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnosti izbora nosilaca pravosudne funkcije, principu dvostepenosti pri odlučivanju i principu odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

Ovim izmjenama broj članova VSTS-a sa sadašnjih 15 bio bi povećan na 20, od kojih je po osam članova iz reda sudija i tužilaca, po jedan advokat iz entitetskih advokatskih komora, dok će po jednog člana imenovati Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Savjet ministara.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH predviđeno je formiranje apelacionog odjeljenja ovog suda, kao drugostepenog organa.

Na dnevnom redu bi se u prvom čitanju, po skraćenom postupku, trebao naći Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, koji je predložio Savjet ministara, a čiji fokus je na stvaranju uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavljanju berze električne energije.

Predlagač zakona navodi da će se usvajanjem ovog zakona stvoriti uslovi za uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije, formiranje berze i njeno povezivanje sa regionalnim i tržištem EU, što je ujedno bio preduslov za izuzeće od /Mehanizma prekograničnog usklađivanja cijene ugljenika.

U drugom čitanju pred delegatima će se naći izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama BiH kojima se starosna granica za penzionisanje u vojnoj službi povećava sa 40 na 45 godina života.

Na predloženom dnevnom redu su izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojima je predviđeno da se osnovica za obračun plate primjenjuje od 1. januara tekuće godine za tu godinu, a predlaže se i obezbjeđivanje retroaktivne isplate razlike u plati ukoliko budžet ne bude usvojen na vrijeme.

Na dnevnom redu su i zahtjevi delegata Želimira Neškovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, oba po hitnom postupku.

Izmjenama ovih zakona željeznička preduzeća u BiH bi dobila više novca.

Delegati bi trebali da razmotre i zahtjev Kemala Ademovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima po hitnom postupku, kojim se policijskim službenicima koji ostvare 40 godina radnog staža prije navršenih 59 godina omogućava nastavak rada do navršene 59. godine.

Na dnevnom redu je zahtjev Predstavničkog doma parlamenta BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona, koji su predložili poslanici SDA, kojim se, između ostalog, predviđa uvođenje novih tehnologija u izborni proces.

Delegati će raspravljati i o zahtjevu Predstavničkog doma za razmatranje izmjena Zakona o Savjetu ministara kojim se predlaže da najmanje 14 poslanika može poslati prijedlog kandidata za ministra ili zamjenika ministra, a ukoliko to predsjedavajući Savjeta ministara ne uradi, prema ovim izmjenama, Komisija za izbor Savjeta ministara bi preuzela vođenje postupka imenovanja.

Delegat Želimir Nešković predložio je i izmjene odluka kojima bi delegat Nenad Vuković u parlamentarnim delegacijama Doma naroda zamijenio bivšeg delegata u Klubu delegata srpskog naroda Snježanu Novaković Bursać.

Na dnevnom redu je i ratifikacija niza međunarodnih sporazuma čiji je potpisnik BiH.