Direktor GRAS-a podnio ostavku nakon tragične tramvajske nesreće

Izvor:

Kliks

16.02.2026

14:04

Komentari:

0
tramvaj iskočio iz šina
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Direktor GRAS-a Senad Mujagić podnio je ostavku nakon tragične tramvajske nesreće u kojoj je poginula jedna osoba, a četiri su povrijeđene.

Ovu informaciju je saopštio kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta.

Policija

Svijet

Policajac mortus pijan izazvao udes i htio sve da zataška

"Po saznanju nesreće sam otišao na lice mjesta, bio prisutan čitavo vrijeme i dobio upozorenje nadležnih da ne smijem davati nikakve izjave. Kada se Sindikat oglasio saopštenjem, dobio sam upozorenje nadležnih da se ne oglašavam jer sam u istražnom postupku", rekao je Mujagić.

Objasnio je šta je radio u pritvorskim prostorijama MUP-a KS kada je vozač tramvaja priveden.

Kaže da su predstavnici Sindikata otišli u pritvorske prostorije do uhapšenog vozača, te je tu noć i on došao u prostorije MUP-a te mu je rečeno da ne smije ući.

Razlog njegovog dolaska je, naglašava, bilo davanje podrške.

Калајџић

Hronika

Kalajdžić ostaje iza rešetaka: Produžen pritvor osumnjičenom za ubistvo Aldine Jahić

Govoreći o ispravnosti tramvaja, rekao je da su bili različiti kvarovi i da se povlače stara vozila. Isječeno je pet tramvaja i dijelovi se koriste za one koji su u upotrebi.

"Tramvajski saobraćaj ima najbolju ekipu održavanja. Vozači su profesionalci, ja bih zavezan sjeo da me voze.

Kada je riječ o tramvajskoj nesreći, kaže i da ne zna šta se desilo, ali tvrdi da je vozilo bilo tehnički ispravno.

"Sve što je ovdje urađeno, urađeno je u skladu sa zakonom. Svaka javna nabavka je urađena u skladu sa zakonom", kazao je Mujagić.

Rekao je i da plače svaki dan i da mu sin svaki da šalje poruku: "Babo, hoćeš li biti uhapšen?" te da je kao direktor firme odgovoran.

policija rotacija

Hronika

Kolaps na auto-putu: Vozila se vraćaju u kontra smjeru

Do podnošenja ostavke je došlo nakon velikog pritiska javnosti koji je izvršen na Mujagića, koji se od trenutka nesreće sada prvi put obratio javnosti.

Tagovi :

Sarajevo

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

Komentari (0)
