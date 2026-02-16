Direktor GRAS-a podnio ostavku nakon tragične tramvajske nesreće

Izvor:
16.02.2026
Direktor GRAS-a Senad Mujagić podnio je ostavku nakon tragične tramvajske nesreće u kojoj je poginula jedna osoba, a četiri su povrijeđene.
Ovu informaciju je saopštio kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta.
"Po saznanju nesreće sam otišao na lice mjesta, bio prisutan čitavo vrijeme i dobio upozorenje nadležnih da ne smijem davati nikakve izjave. Kada se Sindikat oglasio saopštenjem, dobio sam upozorenje nadležnih da se ne oglašavam jer sam u istražnom postupku", rekao je Mujagić.
Objasnio je šta je radio u pritvorskim prostorijama MUP-a KS kada je vozač tramvaja priveden.
Kaže da su predstavnici Sindikata otišli u pritvorske prostorije do uhapšenog vozača, te je tu noć i on došao u prostorije MUP-a te mu je rečeno da ne smije ući.
Razlog njegovog dolaska je, naglašava, bilo davanje podrške.
Govoreći o ispravnosti tramvaja, rekao je da su bili različiti kvarovi i da se povlače stara vozila. Isječeno je pet tramvaja i dijelovi se koriste za one koji su u upotrebi.
"Tramvajski saobraćaj ima najbolju ekipu održavanja. Vozači su profesionalci, ja bih zavezan sjeo da me voze.
Kada je riječ o tramvajskoj nesreći, kaže i da ne zna šta se desilo, ali tvrdi da je vozilo bilo tehnički ispravno.
"Sve što je ovdje urađeno, urađeno je u skladu sa zakonom. Svaka javna nabavka je urađena u skladu sa zakonom", kazao je Mujagić.
Rekao je i da plače svaki dan i da mu sin svaki da šalje poruku: "Babo, hoćeš li biti uhapšen?" te da je kao direktor firme odgovoran.
Do podnošenja ostavke je došlo nakon velikog pritiska javnosti koji je izvršen na Mujagića, koji se od trenutka nesreće sada prvi put obratio javnosti.
