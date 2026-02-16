Policajac mortus pijan izazvao udes i htio sve da zataška

Petar Savov i njegov osmogodišnji sin povrijeđeni su u Bugarskoj kada je u vozilo u kojem su se nalazili udario policajac (43) pod uticajem alkohola.

Incident se dogodio 6. februara na putu Stara Zagora-Čirpan, ali se za njega saznalo tek nekoliko dana kasnije.

Neimenovani policajac je na rukovodećoj funkciji u policijskoj upravi Stara Zagora, javlja bugarski portal "Nova".

Oduzeo je prvenstvo prolaza drugom automobilu, a alkotest je pokazao da je upravljao vozilom sa 2,22 promila alkohola u krvi.

Otac i dječak koji su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći nisu životno ugroženi.

Policajac je zadržan 24 sata u policijskoj stanici Čiprak i pokrenut je predistražni postupak. Po nalogu bugarskog ministra unutrašnjih poslova Atanasa Ilkova, policajac je privremeno suspendovan i protiv njega je pokrenut disciplinski postupak.

"Udarac je bio strašan"

Kako pišu bugarski mediji, saobraćajna nesreća se dogodila na dobro obilježenoj i širokoj raskrsnici kod skretanja za Vinarovo i Malko Trankovo.

"Krenuo sam kući sa sinom 6. februara iz Stare Zagore. Imali smo veliku sreću što smo bili samo nas dvojica. Supruga mi je prvi put ostala kod kuće i nije putovala s nama. Imam i kćerku, koja se do posljednjeg trenutka dvoumila da li da pođe", ispričao je u programu "Zdravo, Bugarska" oštećeni Petar Savov.

Prema njegovim riječima, udarac je bio toliko jak da je automobil bukvalno odletio sa kolovoza.

"Jedino što sam uspio da vidim bila su svjetla, a u sljedećem trenutku se ničega ne sjećam. Udarac je bio strašan. Ne znam kojom je brzinom vozio, ali nisam imao apsolutno nikakvo vrijeme za reakciju", ispričao je vozač u čiji se automobil zakucao policajac.

Za incident se saznalo tek nekoliko dana kasnije, kada je porodica Savova htjela da zahvali ekipi Hitnoj pomoći.

"Poslije udesa je sa nama kontaktirao čovjek koji se u trenutku nesreće nalazio na licu mjesta i zamolio me da sačuvamo identitet policajca", rekao je on.

Policajac tražio od kolega da sve zataškaju

Stanislav Tenev, koji je prvi došao na lice mjesta, nije dozvolio da slučaj bude zataškan uprkos molbama kolege koji je izazvao incident.

"Čak je vikao na njega i pitao ga: 'Kako možeš to da tražiš od mene? Povređeno mu je dete'", ispričao je Petar.

Kako dodaje, policajac koji je kojima naletio na sina i njega je djelovao slomljeno i zabrinuto kada su se sreli poslije nesreće.

"Vjerovao sam mu, ali kasnije sam shvatio da me je obmanuo u mnogo čemu", objasnio je Savov.

Upravo su obmanjujuće informacije od strane uniformisanog lica navele Petra da javno iznese slučaj.