Šteta: Direktor GRAS-a podnio ostavku

Direktor GRAS-a Senad Mujagić (SDP BiH) podnio je ostavku na ovu poziciju, prenose federalni mediji.

Ovu informaciju je potvrdio Adnan Šteta (SDP), ministar saobraćaja Kantona Sarajevo u ostavci, koji se obratio medijima u prostorijama GRAS-a.

Iako je prvo bitno Šteta izbjegavao medije, na kraju se ipak obratio, prenosi "Avaz".

Podsjećamo, Senad Mujagić je podnio ostavku nakon jezive tramvajske nesreće u kojoj je poginuo student Erdoan Morankić, a četiri osobe povrijeđene, među kojima i maloljetna d‌jevojka, kojoj je amputirana noga.

Ostavka premijera i odluka Suda

Podsjećamo, Kantonalni sud u Sarajevu juče je odbio prijedlog Tužilaštva KS za određivanje pritvora vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću. Istog dana premijer KS Nihad Uk podnio je ostavku, čime je pala Vlada Kantona Sarajevo.