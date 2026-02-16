Logo
Upozorenje iz bh grada: Nepoznati ljudi obilaze kuće, čudne stvari se dešavaju

Izvor:

ATV

16.02.2026

14:17

Упозорење из бх града: Непознати људи обилазе куће, чудне ствари се дешавају

Mještani zeničkog naselja Raspotočje uznemireni su nakon što su, kako navode, u ranim jutarnjim satima ponovo primijećena nepoznata lica koja se kreću kroz naselje i osmatraju kuće, posebno one u kojima žive starije osobe i samci.

Prema poruci koja kruži među stanovnicima, jutros oko 03:30 sati zabilježeno je kretanje sumnjivih osoba, a mještani tvrde da se već nekoliko dana dešavaju "čudne stvari“, uključujući i oštećenja imovine.

Navode da su slučajevi uredno i više puta prijavljeni policiji, ali pozivaju komšije na dodatni oprez.

Poseban apel upućen je onima koji posjeduju video nadzor da pregledaju snimke od protekle noći i eventualne sumnjive aktivnosti odmah prijave nadležnim organima.

Iz poruke se može zaključiti da među građanima vlada zabrinutost, ali i spremnost na međusobnu solidarnost.

Podsjećamo, u situacijama kada se primijeti bilo kakvo sumnjivo ponašanje, važno je ne reagovati samoinicijativno, već informacije proslijediti policiji.

Portal će pokušati dobiti zvaničnu informaciju od nadležnih organa o eventualnim prijavama i preduzetim mjerama na području Zenica, prenosi "072".

Zenica

