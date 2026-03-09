Nijemci u nevjerici: Otkriven dosije Huse B., prijavljen čak 147 puta!

Skandal Huse B. (42), državljanina Bosne i Hercegovine, koji godinama prima basnoslovnu socijalnu pomoć, iako je trebao biti deportovan, iz dana u dan poprima nove razmjere.

Nalog za deportaciju izdat još 2003. godine

Naime, on je dobio nalog za deportaciju još 2003. godine, ali Huso B. i njegova porodica i dalje žive u Njemačkoj gd‌je godišnje prime 87.000 evra socijalne pomoći. Sada izlaze na vid‌jelo novi detalji.

U policijskim evidencijama u čak 147 slučajeva

Prema pisanju "Kölner Stadt-Anzeiger", pozivajući se na dokument pokrajinske vlade Sjeverne Rajne-Vestfalije, 42-godišnji Huso B. evidentiran je u policijskim dosijeima u čak 147 slučajeva!

U policijskom informacionom sistemu "Viva" zabilježeni su podaci o sumnji na izvršenje različitih krivičnih d‌jela – od krađa, banditskih krađa, prevara, pa sve do razbojništava i nasilnih krivičnih d‌jela.

Prema ovoj listi, Huso B. je 80 puta bio prijavljen zbog krađe, u 41 slučaju zbog sumnje na organizovanu banditsku krađu, četiri puta zbog prevara, tri puta zbog posebno teških krađa. Tu su i dva razbojništva, jedan razbojnički pokušaj krađe, dvije opasne tjelesne povrede, provale u stanove i dva slučaja pružanja otpora službenim licima.

Ipak, prema podacima iz Saveznog centralnog registra, osuđen je samo za 11 krivičnih d‌jela.

Socijalna pomoć od 7.250 evra

Posebno je sporno to što je njegova devetočlana porodica godinama dobijala mjesečnu pomoć od 7.250 evra na osnovu Zakona o naknadama za tražioce azila.

Danas Huso B. sa pet članova porodice prima novac od socijalne službe, dok četvoro njegove d‌jece dobija tzv. "građanski dodatak".

Grad Keln je još 2003. godine pokušao da ga deportuje u Bosnu i Hercegovinu, ali je on nestao i pojavio se tek četiri godine kasnije. Godine 2009. izgubio je spor pred Upravnim sudom protiv deportacije. Od tada mu se stalno produžava "duldung" (privremena dozvola boravka), iako je obavezan da napusti zemlju, prenose Nezavisne novine.