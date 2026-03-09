Logo
Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog Moreuza

Izvor:

SRNA

09.03.2026

22:12

Komentari:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da razmišlja o preuzimanju Ormuskog moreuza.

On je naveo da je moreuz sada otvoren i da je plovidba moguća, ali da "razmišlja o njegovom preuzimanju".

Tramp je zaprijetio Teheranu da ne pokušava da blokira plovidbe, dodajući da Sjedinjene Države "mogu mnogo toga da urade".

Хормушки мореуз

Svijet

Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog moreuza

"Oni Iran su ispucali sve što su mogli ispucati i bolje im je da ne pokušavaju ništa ili će to biti kraj te zemlje", rekao je Tramp u intervjuu za "Si-Bi-Es njuz".

Komercijalne plovidbe kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto globalnog transporta nafte, obustavljene su početkom sukoba.

Tag :

Donald Tramp

