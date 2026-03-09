Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog moreuza

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da razmišlja o preuzimanju Ormuskog moreuza.

On je naveo da je moreuz sada otvoren i da je plovidba moguća, ali da "razmišlja o njegovom preuzimanju".

Tramp je zaprijetio Teheranu da ne pokušava da blokira plovidbe, dodajući da Sjedinjene Države "mogu mnogo toga da urade".

"Oni Iran su ispucali sve što su mogli ispucati i bolje im je da ne pokušavaju ništa ili će to biti kraj te zemlje", rekao je Tramp u intervjuu za "Si-Bi-Es njuz".

Komercijalne plovidbe kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto globalnog transporta nafte, obustavljene su početkom sukoba.