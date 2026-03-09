Švajcarska pomaže žrtvama tragedije u noćnom klubu

Izvor:
Donji dom švajcarskog Parlamenta odobrio je jednokratnu isplatu 50.000 švajcarskih franaka povrijeđenima i porodicama stradalih u požaru u baru u Kran Montani za Novu godinu, u kojem je poginula 41 osoba, a povrijeđeno 115.
Doprinos solidarnosti, koji treba da pruži finansijsko obeštećenje žrtvama požara, već je izglasan u Gornjem domu Parlamenta.
Prema riječima svjedoka, požar je izbio kada se zapalila pjena za zvučnu izolaciju u podrumu bara, najvjerovatnije od dekorativnih svijeća.
Švajcarski tužioci su proširili istragu o požaru, a među osumnjičenima su se našli gradonačelnik Kran Montane i još četiri bivša lokalna zvaničnika.
