Švajcarska pomaže žrtvama tragedije u noćnom klubu

Izvor:

SRNA

09.03.2026

21:55

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Donji dom švajcarskog Parlamenta odobrio je jednokratnu isplatu 50.000 švajcarskih franaka povrijeđenima i porodicama stradalih u požaru u baru u Kran Montani za Novu godinu, u kojem je poginula 41 osoba, a povrijeđeno 115.

Doprinos solidarnosti, koji treba da pruži finansijsko obeštećenje žrtvama požara, već je izglasan u Gornjem domu Parlamenta.

Nafta

Ekonomija

Cijena nafte pala nakon sastanka G7

Prema riječima svjedoka, požar je izbio kada se zapalila pjena za zvučnu izolaciju u podrumu bara, najvjerovatnije od dekorativnih svijeća.

Švajcarski tužioci su proširili istragu o požaru, a među osumnjičenima su se našli gradonačelnik Kran Montane i još četiri bivša lokalna zvaničnika.

Švajcarska

noćni klub

Komentari (0)
