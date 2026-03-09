Razgovarali Putin i Tramp

Izvor:
SRNA
09.03.2026
20:50
Komentari:0
Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je danas telefonom sa američkim kolegom Donaldom Trampom o Iranu i pregovorima o Ukrajini, rekao je pomoćnik predsjednika Rusije za međunarodne odnose Jurij Ušakov.
On je naveo da je Putin iznio Trampu svoje stavove o rješavanju iranskog sukoba, između ostalog, i na osnovu rezultata razgovora koje je imao sa liderima zemalja Persijskog zaliva.
Scena
Dončić i Breskvica zajedno: Pjevačica progovorila o navodima
"Putin je ukazao na uspješno napredovanje ruskih trupa u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, što bi trebalo da podstakne Kijev da pristane na rješenje", rekao je Ušakov.
On je dodao da je Tramp ponovo izrazio zainteresovanost za što skoriji prekid vatre i dugoročno rješenje u Ukrajini, prenosi Tas.
Prema njegovim riječima, dva predsjednika su razgovarala i o Venecueli.
"Razgovor je bio otvoren i konstruktivan, a izražena je spremnost za redovnom komunikacijom", rekao je Ušakov.
Svijet
Tramp: Previše je rano za raspravu o preuzimanju iranske nafte, ali ne isključujem to
Ovo je prvi razgovor Putina i Trampa od početka američko-izraelskog napada na Iran.
Telefonski razgovor je trajao oko sat vremena, a obavljen je na zahtjev američkog predsjednika.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
22
26
22
22
22
12
21
58
21
55
Trenutno na programu