Razgovarali Putin i Tramp

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je danas telefonom sa američkim kolegom Donaldom Trampom o Iranu i pregovorima o Ukrajini, rekao je pomoćnik predsjednika Rusije za međunarodne odnose Jurij Ušakov.

On je naveo da je Putin iznio Trampu svoje stavove o rješavanju iranskog sukoba, između ostalog, i na osnovu rezultata razgovora koje je imao sa liderima zemalja Persijskog zaliva.

"Putin je ukazao na uspješno napredovanje ruskih trupa u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, što bi trebalo da podstakne Kijev da pristane na rješenje", rekao je Ušakov.

On je dodao da je Tramp ponovo izrazio zainteresovanost za što skoriji prekid vatre i dugoročno rješenje u Ukrajini, prenosi Tas.

Prema njegovim riječima, dva predsjednika su razgovarala i o Venecueli.

"Razgovor je bio otvoren i konstruktivan, a izražena je spremnost za redovnom komunikacijom", rekao je Ušakov.

Ovo je prvi razgovor Putina i Trampa od početka američko-izraelskog napada na Iran.

Telefonski razgovor je trajao oko sat vremena, a obavljen je na zahtjev američkog predsjednika.