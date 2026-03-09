Erdogan šalje upozorenje Iranu

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan upozorio je Iran da se uzdrži od bilo kakvih daljih "provokativnih koraka" nakon što je balistička raketa ušla u turski vazdušni prostor.

Erdogan je pozvao Iran da ne preduzima radnje koje "bacaju sjenku na hiljadugodišnje susjedske i bratske veze, te istakao da Teheran nastavlja da preduzima "krajnje pogrešne i provokativne korake" uprkos iskrenim upozorenjima Turske.

Istakao je da su turske snage u stanju pripravnosti od početka sukoba i da Turska prati svoj vazdušni prostor 24 sata dnevno koristeći F-16, avione za rano upozoravanje i tanker avione.

Ministarstvo odbrane Turske saopštilo je da je raketa lansirana iz Irana ušla u turski vazdušni prostor prije nego što su je neutralisali NATO sistemi za vazdušnu i raketnu odbranu u istočnom dijelu Sredozemnog mora.

Dodaje se da su dijelovi rakete pali na prazno zemljište u Gaziantepu u centralnom dijelu Turske, ali da nema povrijeđenih i nastradalih.

Iran je kasnije negirao da je lansirao raketu ka Turskoj, a portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei istakao je da je incident namjerno insceniran, ali nije okrivio nijednu konkretnu zemlju.