Logo
Large banner

Erdogan šalje upozorenje Iranu

09.03.2026

21:39

Komentari:

0
Ердоган шаље упозорење Ирану
Foto: Anadolu/TUR Presidency/Mustafa Kamaci

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan upozorio je Iran da se uzdrži od bilo kakvih daljih "provokativnih koraka" nakon što je balistička raketa ušla u turski vazdušni prostor.

Erdogan je pozvao Iran da ne preduzima radnje koje "bacaju sjenku na hiljadugodišnje susjedske i bratske veze, te istakao da Teheran nastavlja da preduzima "krajnje pogrešne i provokativne korake" uprkos iskrenim upozorenjima Turske.

Istakao je da su turske snage u stanju pripravnosti od početka sukoba i da Turska prati svoj vazdušni prostor 24 sata dnevno koristeći F-16, avione za rano upozoravanje i tanker avione.

Доналд Трамп-06032026

Svijet

Tramp otkrio kada bi rat mogao završiti

Ministarstvo odbrane Turske saopštilo je da je raketa lansirana iz Irana ušla u turski vazdušni prostor prije nego što su je neutralisali NATO sistemi za vazdušnu i raketnu odbranu u istočnom dijelu Sredozemnog mora.

Dodaje se da su dijelovi rakete pali na prazno zemljište u Gaziantepu u centralnom dijelu Turske, ali da nema povrijeđenih i nastradalih.

Iran je kasnije negirao da je lansirao raketu ka Turskoj, a portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei istakao je da je incident namjerno insceniran, ali nije okrivio nijednu konkretnu zemlju.

Podijeli:

Tagovi :

Redžep Tajip Erdogan

Iran

Izrael Iran

Turska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Доналд Трамп

Svijet

Tramp otkrio kada bi rat mogao završiti

1 h

0
Разговарали Путин и Трамп

Svijet

Razgovarali Putin i Tramp

1 h

0
Трамп: Превише је рано за расправу о преузимању иранске нафте, али не искључујем то

Svijet

Tramp: Previše je rano za raspravu o preuzimanju iranske nafte, ali ne isključujem to

2 h

0
Предсједник Русије Владимр Путин.

Svijet

Putin: Rusija bi mogla da preusmjeri isporuke nafte

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Koji je najbolji deterdžent za veš? Stručnjaci otkrivaju

22

12

Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog Moreuza

21

58

SAD zaprijetile Saudijskoj Arabiji: "Biće posljedica"

21

55

Švajcarska pomaže žrtvama tragedije u noćnom klubu

21

41

Cijena nafte pala nakon sastanka G7

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner